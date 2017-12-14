Европа обозначила для Трампа «красную линию» по сделке с Ираном

Представители США и европейской «тройки» (Великобритания, Франция и Германия) договорились об условиях, на которых Вашингтон согласен не выходить из сделки по ядерной программе Ирана, сообщают СМИ.

По итога пяти раундов переговоров стороны решили, что будут «угрожать новыми санкциями» Ирану «из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики». При этом «ядерная сделка сохранится в неприкосновенности», но ряд положений будет «интерпретироваться по-новому», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Источники подчеркнули, что переговоры продолжаются, а последнее слово останется за главой американского государства Дональдом Трампом. Представители США предупредили, что не могут предсказать решение своего президента.

Европа «согласовала свою красную линию» – европейские страны откажутся «следовать за США в этом вопросе», если Трамп решит выйти из соглашения.

Договоренности между Вашингтоном и «тройкой» включают четыре части: дата истечения иранской сделки, контрольные возможности инспекторов МАГАТЭ, иранская ракетная программа и иранское влияние в регионе. Эти пункты соответствуют основным претензиям Трампа.

США и Европа договорились, что Ирану должно быть отказано в праве на военную ядерную программу даже после того, как срок соглашения с Тегераном пройдет.

В этом контексте авторы американо-европейского документа указывают на преамбулу ядерной сделки, где Иран отказывается от ядерного оружия.

Напомним, Иран предупредил США о последствиях выхода из ядерной сделки.