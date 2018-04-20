Иран предупредил США о последствиях выхода из ядерной сделки

Решение Соединенных Штатов по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в случае принятия, может иметь крайне неприятные последствия, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана по прибытии в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН подчеркнул, что условия сделки не подлежат обсуждению и изменению, передает РИА «Новости».

«Действия, которые предпримет Исламская Республика, и реакция международного сообщества, несомненно, будут крайне неприятными для американцев», – пообещал министр иностранных дел Ирана.

Он также отметил, что неверные действия Вашингтона могут создать на Ближнем востоке, особенно в Сирии, опасное положение.

Напомним, на прошлой неделе Майк Помпео, которого Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря США, пообещал добиться пересмотра ядерной сделки с Ираном.

Ранее США заявляли, что дают Европе «последний шанс» изменить условия сделки с Ираном.