Будущий глава Госдепа пообещал добиться пересмотра ядерной сделки с Ираном

Глава ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео, заявил о намерении добиться пересмотра ядерной сделки с Ираном.

«Если меня утвердят в этой должности, то я немедленно приступлю к работе с нашими партнерами для того, чтобы устранить недостатки Совместного всеобъемлющего плана действий. Ставки очень высоки», – цитирует ТАСС Помпео.

Помпео отметил, что рассчитывает обсудить этот вопрос с ключевыми союзниками США на министерской встрече G7, которая пройдет 22 апреля, а также на министерской встрече стран – членов НАТО.

Ранее США заявляли, что дают Европе «последний шанс» изменить условия сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Сообщалось, что глава американского государства Дональд Трамп намерен ждать предложений европейских стран по изменению ядерного соглашения с Ираном до 12 мая.