Назначен врио госсекретаря США

Временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента Соединенных Штатов стал первый заместитель госсекретаря Джон Салливан, который будет занимать эту должность до тех пор, пока Сенат не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.

По словам начальника пресс-службы госдепа Хезер Науэрт, исполняющей также обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии, «Салливан – опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение среди своих коллег и в Белом доме», передает ТАСС.

«После того, как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения», – считает Науэрт.

В ночь на субботу с главной страницы сайта внешнеполитического ведомства США пропали упоминания о Тиллерсоне как о госсекретаре США, вместо этого в верхней строке сайта под эмблемой Госдепартамента появился ссылка на вкладку под названием «госсекретарь», где опубликована фотография Салливана, подписывающего в окружении своей семьи бумаги о назначении на пост первого замгоссекретаря 9 июня 2017 года.

Напомним, 13 марта Трамп подтвердил, что новым главой госдепа США назначен Майк Помпео, занимавший до этого пост директора ЦРУ. Комментируя назначение Помпео, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал последствия отставки Рекса Тиллерсона для США.