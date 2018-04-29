США обеспокоились стремлением Ирана «доминировать»

Вашингтон глубоко обеспокоен амбициями Ирана по доминированию на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены в связи с опасным ростом иранских угроз Израилю и региону, иранскими амбициями в отношении доминирования на Ближнем Востоке», – приводит его слова ТАСС.

Помпео сказал, что критическое значение в противостоянии «иранской дестабилизирующей и злонамеренной активности на Ближнем Востоке и по всему миру» имеет союз со странами вроде Израиля. «США на стороне Израиля в этой борьбе», – заверил госсекретарь США.

После завершения переговоров с Нетаньяху глава американской дипломатии направится в Иорданию.

В воскресенье стало известно, что лидеры Великобритании, Германии и Франции нацелились на новую сделку по Ирану. Ранее эти три страны договорились, что будут «угрожать новыми санкциями» Ирану «из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики».