Британия, Германия и Франция нацелились на новую сделку по Ирану

Лидеры Великобритании, Германии и Франции допустили необходимость заключения новой сделки по ядерной программе Тегерана, заявление об этом распространила канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй по итогам ее переговоров с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

«Признавая важность сохранения СВПД, они выразили приверженность продолжению совместной тесной работы вместе США над тем, как решить ряд проблем, которые представляет Иран, включая те вопросы, которые может покрывать новая сделка», – передает ТАСС текст заявления.

Среди таких вопросов называется иранская ракетная программа и «дестабилизирующая региональная деятельность» Тегерана.

Ранее Великобритания, Франция и Германия договорились, что будут «угрожать новыми санкциями» Ирану «из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики». Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении подготовить новое соглашение с Ираном по ядерной сделке.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россию сильно тревожит ситуация вокруг иранской ядерной программы.