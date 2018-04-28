Лавров выразил беспокойство ситуацией вокруг ядерной программы Ирана

Россию сильно тревожит ситуация вокруг иранской ядерной программы, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

«Нас эта ситуация сильно тревожит, мы хотели бы обсудить ее достаточно предметно», – приводит его слова РИА «Новости».

Зариф в свою очередь сообщил, что Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке. По его словам, этот диалог будет особенно полезным с учетом тех мер, которые хотят предпринять некоторые члены Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом объявил о намерении подготовить новое соглашение с Ираном по ядерной сделке Великобритания, Франция и Германия договорились, что будут «угрожать новыми санкциями» Ирану «из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики».