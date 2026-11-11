  • Новость часаПолитолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    27 комментариев
    11 ноября 2026, 11:18 • Новости дня

    Израильская Rafael представила дальнобойную ракету Super Ice

    Израильская Rafael представила дальнобойную ракету Super Ice
    @ RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd./YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильская компания Rafael в среду представила новую крылатую ракету Super Ice из серии Ice Breaker с боевой частью массой 453 кг, предназначенную для скрытного поражения удаленных целей на фоне роста напряженности с Ираном.

    Новая ракета Super Ice из линейки Ice Breaker предназначена для нанесения ударов по удаленным целям при минимальной вероятности обнаружения радаром и несет боевую часть весом 453 кг – в четыре раза тяжелее, чем у применявшихся ранее ракет этой серии при скрытых начальных ударах по объектам в Иране, сообщает Israel National News.

    Super Ice может запускаться с наземных установок, боевых самолетов и ракетных кораблей, то есть с суши, моря и из воздуха, в зависимости от оперативных задач. По данным Rafael, одна из ключевых особенностей ракеты – полет на малой высоте на больших дистанциях с использованием высокоточных систем навигации, позволяющих продолжать движение к цели без опоры на GPS и другие спутниковые системы.

    Представители компании пояснили, что Super Ice спроектирована так, чтобы оставаться незамеченной большую часть полета и, даже будучи обнаруженной незадолго до удара, практически не оставлять противнику времени на эффективную защиту. Главным отличием новой модификации от задействованных ранее ракет серии Ice Breaker назван увеличенный размер боевой части при сохранении малозаметности и точности для поражения удаленных высокоценных целей.

    «Это лучшая крылатая ракета своего класса в мире. Она является идеальным решением для нанесения ударов с безопасной дистанции и уничтожения высокоценных целей, включая системы ПВО, на дальнем расстоянии», – заявил председатель совета директоров Rafael профессор Юваль Штайниц. Гендиректор компании Йоав Турджеман добавил, что разработки Rafael в последние годы сыграли решающую роль в боевых действиях, подтвердив свою значимость и способность отвечать на сложные и меняющиеся вызовы.

    Сообщение о появлении Super Ice появилось на фоне усиления ракетного противостояния с Ираном: накануне Тегеран показал новый подземный «ракетный город» с большим количеством баллистических и крылатых ракет, а иранское телевидение сообщило о демонстрации нового современного ракетного комплекса, характеристики и название которого не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные спецслужбы пришли к выводу о сохранении у Ирана способности производить около пятидесяти баллистических ракет в месяц. Во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о несогласии с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне против Ирана.

    9 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»

    Востоковед Кича: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»

    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израильский истеблишмент пытается восстановить репутацию страны, сделав Биньямина Нетаньяху «козлом отпущения». В качестве альтернативы ему продвигают фигуру Гади Айзенкота – кадрового военного и бывшего главы Генштаба ЦАХАЛ, которого хотят представить как более удобного для диалога лидера. Однако за этой схемой кроется множество противоречий, сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Мария Кича.

    «Израильский истеблишмент крайне заинтересован в отстранении Биньямина Нетаньяху от власти. Ведь смена премьера могла бы помочь восстановить репутацию Израиля на мировой арене», – отметила Мария Кича, востоковед, автор Telegram-канала «Первый ближневосточный».

    По ее словам, логика проста: представить ситуацию так, будто с еврейским государством все в порядке, а проблемы – следствие действий одного человека. «Нетаньяху в таком сценарии отводится роль «козла отпущения»: на него возлагается ответственность за все спорные решения и ошибки», – уточнила собеседница.

    На этом фоне Гади Айзенкот предстает в образе «нового, чистого» политика, с кем, по замыслу, будет проще выстраивать диалог. «Его станут позиционировать как менее радикального лидера по сравнению с Нетаньяху. Более того, как считает израильский истеблишмент, появление Айзенкота на политической авансцене позволит перезагрузить отношения с США», – детализировала Кича.

    Впрочем, отмечает эксперт, характеризовать Айзенкота как «голубя мира» или представителя «мирной умеренной оппозиции» вряд ли уместно. Как напомнила востоковед, Айзенкот в политике всего несколько лет. «Он кадровый военный, ранее занимавший пост главы Генштаба ЦАХАЛ (2015-2019 годы). В Газе погибли его сын и двое племянников. То есть он, как говорят англичане, буквально попробовал собственное лекарство», – напомнила эксперт.

    Айзенкот больше всего известен как «создатель» доктрины «Дахья», согласно которой израильская армия должна целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на территориях, которые Израиль считает вражескими и расценивает как «оплот террористов». «Доктрина применялась во время Второй ливанской войны (2006), когда Израиль разбомбил Дахью – южный шиитский пригород Бейрута. С 2023 года доктрина применяется в секторе Газа и Южном Ливане», – указала аналитик.

    «Но разумеется, публично напоминать о доктрине «Дахья» никто не станет. В Израиле лидера «Яшара» будут изображать как героя войны, принесшего личную жертву», – считает Кича.

    Примечательно также, продолжила собеседница, что Айзенкот – мизрахи, выходец из Марокко, в то время как во главе еврейского государства до настоящего момента стояли только ашкеназы.

    «Израиль – это в первую очередь ашкеназский проект. Мизрахов (евреев из стран Ближнего Востока) начали целенаправленно и массово завозить в Израиль в 1950-х годах, потому что ашкеназов просто не хватало для заселения захваченных территорий, откуда было изгнано арабское население», – указала востоковед.

    «Просвещенные» ашкеназы смотрели на марокканских, йеменских, иракских и прочих «восточных» евреев презрительно – как на диких, отсталых и «недоразвитых». Мизрахи не имели равных прав с ашкеназами: в сфере труда, социального обеспечения, госслужбы и других областей действовали как гласные, так и негласные ограничения. Такое положение их не устраивало, и в 1970-х годах они создали движение «Черные пантеры», выступив против дискриминации», – напомнила аналитик.

    Первыми, кто разглядел в мизрахах электорат и активную социальную базу, стала партия «Ликуд». Многие мизрахи в итоге примкнули к ней и к фракциям, состоявшим с ней в коалициях. В результате мизрахи добились того, за что боролись, – квот на госслужбу и прочих уступок.

    Однако со стороны ашкеназов, по словам политолога, пренебрежительное отношение к ним сохраняется до сих пор: мизрахов называют арсами (местный аналог слов «гопник» или «быдло»). Именно в этом контексте и следует рассматривать военную карьеру Айзенкота.

    Как бы то ни было, раскол, который и так существует, максимально обостряется на фоне попыток сформировать правительство. «Израильское общество разделено на части, и каждая из еврейских сионистских партий загнала себя собственными заявлениями и собственной политикой в своеобразный вакуум, когда коллаборация с политическими противниками воспринимается как предательство», – отметила Кича.

    «Например, как сотрудничать с арабами и создавать с ними оппозицию, если их голоса фактически стремятся аннулировать, а их участие в выборах подается как «политическое 7 октября»?» – задается она риторическим вопросом.

    Собеседница подчеркнула: Израиль уже не первый год переживает глубокий внутренний кризис – политический, конституционный, экзистенциальный, а поэтому противоречия не удается разрешить простым способом.

    «Это наглядно показал опыт правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида: их ключевой целью также было отстранить Нетаньяху от власти. Однако кабинет продержался лишь около года, после чего досрочно сложил полномочия. В результате в стране вновь прошли выборы, где победил Нетаньяху», – напомнила аналитик.

    Востоковед допускает, что ситуация может повториться, но с дополнительными осложняющими факторами. Речь идет о межпартийной борьбе, неспособности сформировать устойчивую коалицию, а также о выдвижении завышенных требований и таких условий потенциальным партнерам, на которые те заведомо не согласятся.

    «Нетаньяху прекрасно понимает происходящее и явно не хочет становиться «козлом отпущения». Поэтому он активно сопротивляется попыткам отстранить его от власти и, безусловно, ведет закулисную игру. Но что именно задумал политик и насколько успешны его действия, будет ясно в ближайшее время», – заключила Кича.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов. Торжественная церемония прошла в воскресенье в резиденции главы государства.

    Герцог считает, что именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать кабинет министров, который будет служить интересам всех израильтян. «Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», – сказал президент Израиля.

    В свою очередь Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении государства, указав на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис. Политик призвал создать правительство «национального чрезвычайного положения». По его словам, для этого потребуются «креативные и нестандартные политические шаги».

    Лидер «Яшара» также сообщил о готовности сотрудничать со всеми парламентскими фракциями. «Тот, кто попытается сорвать формирование правительства, войдет в историю как человек, который не сумел спасти Израиль в критический для страны момент», – подчеркнул Айзенкот.

    На создание кабинета ему отведено 28 дней. Этот срок может быть продлен еще на две недели с согласия президента. Издание The New York Times называет эту задачу самым сложным испытанием в карьере Айзенкота. Он может привлечь арабские партии с 19 мандатами или ультраортодоксальные фракции с 13 местами.

    Однако, как отмечает газета, первый вариант осложняют разногласия по вопросу признания ХАМАС террористической организацией и сопротивление лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана сотрудничеству с арабскими партиями. Переговоры с ультраортодоксами затрудняет вопрос военной службы.

    Напомним, прошедшие 27 октября выборы в 120-местный парламент Израиля (Кнессет) не выявили явного победителя: ни один политический блок не набрал большинства в 61 мандат. Правящая коалиция во главе с партией «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила 53 места, оппозиционный блок Айзенкота – 48, арабские партии – 19. Политолог Саймон Ципис в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых фракций.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский борт Ту-154М российского военного ведомства, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Борт, находящийся под американскими санкциями с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря, говорится в материале The Jerusalem Post.

    По данным сервиса FlightRadar24, рейс отправился с авиабазы Чкаловский, которая служит основным узлом для перевозки высокопоставленных военных и официальных делегаций. С начала месяца самолет находился в Москве после прибытия из Новосибирска.

    Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны. В 2023 году США внесли подразделение и 37 связанных с ним самолетов в санкционные списки из-за украинского конфликта, обвинив отряд в транспортировке личного состава и техники для нужд группы «Вагнер» в других странах.

    В посольстве России в Израиле израильскому изданию не прокомментировали цель прибытия пассажиров борта. Представители Армии обороны Израиля и американские правительственные органы также не стали отвечать на вопросы журналистов.

    Ранее Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    8 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля

    Bloomberg: Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля

    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство страны вместо премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Айзенкот получит до шести недель на создание коалиции, которая будет контролировать большинство из 120 мест в Кнессете, передает Bloomberg. В случае неудачи попытку сформировать правительство, вероятнее всего, получит Нетаньяху, который пока продолжает руководить страной в качестве временного премьера.

    «Это главный приоритет с учетом огромных и судьбоносных вызовов, стоящих перед Израилем как изнутри, так и извне», – заявил Айзенкот, добавив, что уже ведет переговоры о создании «правительства чрезвычайного положения» для отстранения Нетаньяху.

    Блок Айзенкота получил на выборах 48 мандатов против 53 у Нетаньяху, который обвинил соперника в намерении создать кабинет с «пособниками терроризма» и предложил ему вместо этого сформировать широкую коалицию вместе.

    По данным Al Jazeera, Айзенкот рассчитывает на поддержку хотя бы одной из ультраортодоксальных партий, которые требуют сохранения отсрочки от военной службы для своих сторонников, и опасается опоры на арабские партии.

    В субботу президент Израиля Ицхак Герцог объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту. В пятницу Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на пост премьер-министра страны. В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты парламентских выборов, по итогам которых ни одна из политических сил не получила решающего преимущества.

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    8 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    @ Sven Simon/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, как следует из рассекреченных архивов ЦАХАЛ, резко выступал против аннексии сектора Газа после Синайской войны 1956 года и предупреждал о росте террора и международной изоляции.

    В опубликованных Минобороны Израиля материалах беседы Давида Бен-Гуриона с офицерами после операции «Кадеш» приводятся его слова о секторе Газа: «Если бы я верил в чудо, я бы хотел, чтобы она была поглощена морем». Премьер объяснял, что захват анклава был военной необходимостью, но с самого начала возражал против его аннексии, указывая на угрозу внезапного удара египетских войск, диверсии фидаинов и уязвимость кибуцев у границы, передает Israel National News.

    По его данным, в Газе тогда проживали около 300 тыс. человек, включая до 190 тыс. беженцев из Израиля, и даже после ухода египетской армии в секторе, как он считал, продолжило бы действовать подполье, вынуждая Израиль годами бороться с террором. Бен-Гурион также предупреждал, что удержание Газы вопреки позиции ООН усилит международную изоляцию Израиля, осложнит закупку вооружений и может привести к войне против армий с более современными самолетами и танками.

    Бен-Гурион напоминал, что операция «Кадеш» планировалась с целью минимизировать потери, но в будущей войне под ударами окажутся и города: «Тель-Авив будет бомбиться, Хайфа будет бомбиться, и люди будут погибать. Не солдаты. Женщины, дети», – сказал он офицерам. В другой рассекреченной стенограмме тогдашний гендиректор Минобороны Шимон Перес описал трудности с получением оружия во время войны за независимость и подчеркнул оценку Бен-Гуриона: «Победа для нас в битве необязательно будет последней битвой. Но арабская победа может оказаться окончательной победой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле израильские власти перевели вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности перед возможным новым конфликтом с Ираном. В марте США и Израиль нанесли удары по целям на территории Ирана, ознаменовав новый виток противостояния на Ближнем Востоке. В прошлом году Израиль и Иран начали войну на Ближнем Востоке с масштабными ударами по объектам друг друга.

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    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    9 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Либерман отверг сообщения о тайных переговорах с ультраортодоксами

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман назвал ложью сообщения израильского телевидения о его тайных контактах с ультраортодоксальным блоком «Еврейство Торы» по вопросу коалиции без Биньямина Нетаньяху.

    Израильский 13-й канал сообщил о секретных контактах между лидером партии «Наш дом – Израиль» Авигдором Либерманом и руководством ультраортодоксального блока «Еврейство Торы», которые якобы должны были открыть путь к вхождению блока в коалицию анти-Нетаньяху через компромиссы по давним спорам, передает Israel National News.

    По данным телеканала, одна из ключевых идей заключалась в немедленном принятии закона, полностью прекращающего аресты уклоняющихся от службы учащихся ешив, с одновременным созданием специального комитета по пересмотру системы военной и гражданской службы для всех групп населения Израиля и выработке нового законодательно оформленного механизма вместо нынешних соглашений.

    Сообщалось также, что стороны обсуждали распределение портфелей в возможном будущем правительстве, в рамках которого «Еврейство Торы» могло получить министерства строительства и жилья, а также внутренних дел. Параллельно, по сведениям издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается помешать переходу «Еврейства Торы» в коалицию под руководством Гади Айзенкота, направляя соратников к раввинам партии для разубеждения.

    Авигдор Либерман в ответ заявил в сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Все сообщения о посредниках, действующих от моего имени, и упомянутых именах, таких как Моше Лион, Ави Абухацеира и другие, – это ложь и выдумки. То же самое касается сообщений о якобы обсуждениях заморозки закона об арестах. Все это ложь и фальшь. Никаких таких обсуждений никогда не было – ни напрямую, ни косвенно». Он добавил, что «в сообщениях об отступлении по закону о призыве нет ни слова правды», и назвал публикации «организованной и скоординированной кампанией» по дискредитации и подготовке почвы для «правительства меньшинства с поддержкой ХАМАС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Еврейский институт JPPI сообщил о недовольстве почти двух третей израильтян итогами выборов и о предпочтении коалиции с участием «Ликуда» и «Наш дом – Израиль». В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство вместо Биньямина Нетаньяху. Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий для предотвращения новых выборов.

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    8 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Оппозиционер Айзенкот получил мандат на формирование правительства Израиля

    Президент Израиля Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров по итогам недавних парламентских выборов.

    Торжественная церемония прошла в резиденции главы государства. Герцог передал политику полномочия для создания правящей коалиции по результатам голосования, состоявшегося 27 октября, передает ТАСС.

    «Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успеха», – сказал Герцог Айзенкоту. Трансляцию мероприятия вела канцелярия президента.

    Согласно израильскому законодательству, с момента получения мандата у лидера оппозиции есть 28 дней для того, чтобы заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного Кнессета. Если в установленный срок политик не сможет сформировать коалицию, закон позволяет продлить этот период еще на 14 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.

    В пятницу Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны.

    В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты прошедших выборов в парламент.

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    8 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Воспитательницы детского сада в Израиле сотни раз истязали младенцев

    Прокуратура: В Израиле выявили 400 эпизодов издевательств над младенцами в саду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против заведующей и двух воспитательниц частного детского сада в Ариэле за более чем 400 эпизодов насилия над детьми до трех лет.

    Израильская прокуратура выявила многочисленные эпизоды издевательств над 17 младенцами в одном из частных детских садов, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура подала в суд обвинительное заключение против директора частного детского сада «Лучик» в Ариэле Натальи Кислевской (37 лет) и двух воспитательниц детского сада – Дарины Халупы (37 лет) и Анны Пегальской (40 лет), в котором фигурируют более 400 случаев жестокого обращения и насилия, совершенных ими в отношении 17 младенцев и детей ясельного возраста (от шести месяцев до трех лет), посещающих детский сад», – говорится в сообщении государственной прокуратуры страны.

    Согласно документу, в качестве наказания обвиняемые систематически перекрывали детям дыхательные пути руками, тканью или бумагой. Младенцев связывали, укладывали на живот без возможности пошевелиться и принудительно кормили в таком положении. Также малышей надолго запирали одних в темном помещении.

    Прокуратура попросила суд арестовать фигуранток до окончания судебного разбирательства и установила запрет на публикацию любых данных, которые позволили бы идентифицировать пострадавших детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшую воспитательницу детского сада в Свердловской области приговорили к условному сроку за жестокое обращение с двухлетними близнецами.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также фигурантов дела о жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения в Сочи отправили под стражу минимум до конца сентября.

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    8 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Опрос показал недовольство израильтян итогами выборов в Кнессет

    В Израиле 62% граждан выразили недовольство результатами выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврейский институт политического планирования JPPI сообщил, что почти две трети израильтян остались недовольны итогами парламентских выборов, а из десяти возможных коалиций лишь вариант с участием «Ликуда», «Яшар», «Беяхад» и «Наш дом – Израиль» не отвергается большинством.

    Исследование «Индекс израильского общества», проведенное Еврейским институтом политического планирования после выборов, показало, что из десяти рассмотренных вариантов коалиции только правительство из «Ликуда», «Яшар», «Беяхад» и партии «Наш дом – Израиль» с общими 67 мандатами не отвергается большинством граждан, сообщает Israel National News. При этом такое правоцентристское правительство должно было бы обойтись без харедимских партий, «Оцмы Йехудит», «Религиозного сионизма» и арабских партий, а его создание осложняется предвыборными обещаниями части сил не входить в коалицию с «Ликудом».

    По данным индекса, 51% израильтян в целом и 57% еврейских респондентов не исключили коалицию четырех перечисленных партий, тогда как все остальные девять конфигураций были отвергнуты большинством. В целом 62% опрошенных заявили о недовольстве результатами выборов против 33%, которые выразили удовлетворение. Среди еврейских респондентов уровень неудовлетворенности достиг 73%, тогда как лишь 2% назвали себя «очень довольными», тогда как 75% арабских респондентов, наоборот, сообщили об удовлетворении итогами голосования на фоне рекордного успеха арабских партий и утраты прежней коалицией парламентского большинства.

    Вопрос о предпочтительном правительстве показал, что 36% респондентов выбрали кабинет оппозиционного блока с участием арабских партий, 23% поддержали правительство национального единства «Ликуда» и «Яшар» с добавлением других сил, 17% выступили за коалицию блока Биньямина Нетаньяху с одной партией из оппозиции, а 14% предпочли новые выборы, тогда как оппозиционный блок с харедимскими партиями собрал только 3% поддержки. Наибольшую готовность видеть в коалиции получили центристские оппозиционные партии: «Яшар» поддержали 65% опрошенных, «Беяхад» – 63%, «Наш дом – Израиль» – 59%; «Ликуд» поддержали 50%, «Религиозный сионизм» – 44%, «Демократов» – 42%. В то же время Объединенный список отвергли 62% респондентов, «Оцму Йехудит» – 50%, Раам – 45%, а также значительные доли опрошенных отвергли «Демократов», «Религиозный сионизм», «Ликуд» и харедимские партии, причем уровни отторжения заметно различались между еврейскими и арабскими избирателями и между сторонниками правительственного и оппозиционного блоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов, завершившихся без явного победителя, и тем самым запустил процедуру создания коалиции.

    Тогда выборы в Израиле, а также в Бразилии, Сербии и США британская газета The Guardian назвала ударом по авторитарным лидерам и сигналом устойчивости демократических институтов.

    В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила окончательные итоги голосования в Кнессет, по которым ни одна из политических сил не получила решающего преимущества для одиночного формирования правительства.

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    9 ноября 2026, 23:56 • Новости дня
    Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы городов Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Антисемитизм вновь распространяется в Германии и открыто проявляется на улицах немецких городов, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Сегодня антисемитизм вновь повсюду. Мы видим и слышим его на наших улицах, в наших городах, в городах наших европейских соседей и по всему миру, в парламентах, в общественных организациях, в школах», – заявил Мерц.

    Канцлер добавил, что правительство ФРГ вместе с властями федеральных земель укрепляет защиту еврейской общины. По его словам, усиление безопасности инфраструктуры, включая полицейские дежурства у синагог, стало вынужденной мерой, передает РИА «Новости».

    Мерц отметил, что охрана еврейских учреждений и бронированные стекла на них служат напоминанием о невозможности нормальной и открытой еврейской жизни в Германии. Он также пообещал продолжить поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Мерц выразил возмущение призывом израильского министра к массовым убийствам в секторе Газа.

    В прошлом году он заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    В июне 2025 года Мерц признал усиление «импортированного» антисемитизма из-за притока мигрантов.

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    10 ноября 2026, 02:02 • Новости дня
    Нетаньяху захотел возглавить правительство национального единства Израиля
    Нетаньяху захотел возглавить правительство национального единства Израиля
    @ ABIR SULTAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости создания правительства национального единства под своим руководством и без участия представителей арабских партий.

    «Создание правительства национального единства – это насущная необходимость. В такое правительство должны войти все партии национального лагеря, в том числе ультраортодоксальные и сионистские партии. Я никого не исключаю. Хватит бойкотов», – заявил Нетаньяху.

    Политик отметил готовность начать переговоры с любой политической силой. По его мнению, возглавлять коалицию должна партия «Ликуд», получившая на недавних выборах больше всего мандатов и опередившая ближайшего конкурента на четверть миллиона голосов, передает РИА «Новости».

    Отсутствие в кабмине арабских партий, получивших 19 мандатов в 120-местном парламенте, Нетаньяху объяснил невозможностью борьбы с Ираном и радикальным исламом в условиях зависимости правительства от сторонников палестинского движения ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов.

    В понедельник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман назвал ложью сообщения о тайных контактах с ультраортодоксальным блоком «Еврейство Торы» по вопросу коалиции.

    В воскресенье Еврейский институт политического планирования JPPI сообщил о недовольстве почти двух третей израильтян итогами парламентских выборов.

    На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты прошедших выборов в парламент.

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    9 ноября 2026, 22:22 • Новости дня
    Турция отказалась приглашать Израиль на саммит COP31

    Tекст: Вера Басилая

    Турция как принимающая сторона не стала приглашать правительство Израиля на саммит лидеров в рамках Конференции ООН по климату (COP31), сообщил председатель мероприятия, турецкий министр градостроительства Мурат Курум.

    «Мы не приглашали правительство Израиля на встречу лидеров. При этом каждая страна имеет право участвовать в переговорах под эгидой ООН», – приводит слова Курума ТАСС.

    Курум пояснил, что на мероприятия, организуемые ООН, приглашаются все страны мира, однако приглашения лидерам направляет именно страна-хозяйка. Министр подчеркнул, что факт проведения конференции не повлияет на отношение Анкары к Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких стран покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления израильского президента Ицхака Герцога.

    В сентябре Турция назвала безосновательными высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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    9 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Janoubia: Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные самолеты нанесли массированные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.

    Воздушные рейды пришлись на объекты в Кфар-Тибните, Майфадуне, Маркабе, Таллусе и Эль-Кантаре, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    По сведениям властей, атаки произошли в разгар дня во время сбора урожая оливок. Среди местных жителей зафиксированы пострадавшие, их точное число выясняется. Израильские беспилотники также выпустили ракеты по наземным целям в Дейр-Мимасе и Эль-Джермаке.

    Израильская артиллерия вела интенсивный огонь по окрестностям ряда поселков на юге страны. Спецподразделения на бронемашинах провели зачистки в Кфар-Шубе и Эль-Хияме, взорвав несколько домов. На протяжении дня над южными и восточными районами Ливана, а также над пригородами Бейрута летали израильские разведывательные дроны.

    В сентябре истребители ЦАХАЛ нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

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    10 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Парламент Израиля 26-го созыва начал работу после выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Кнессета 26-го созыва принесли присягу на верность, и парламент Израиля начал работу после выборов.

    Новое парламентское большинство во главе с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом выдвинуло на пост спикера Кнессета Матана Кахану, передает РИА «Новости».

    Главой комиссии по иностранным делам и обороне предлагается назначить лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана.

    Финансовую комиссию впервые может возглавить женщина – Лиран Ависар Бен-Хорин от партии «Бэ-Яхад». Эти кандидатуры должны пройти процедуру утверждения.

    В парламенте нового созыва блок Айзенкота получил 48 мандатов, блок нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху – 53. Блок арабских партий, выразивших поддержку Айзенкоту, имеет 19 кресел.

    В Кнессете будут работать три русскоязычных депутата: Авигдор Либерман, Юлия Малиновская и Алекс Риф. В парламенте прошлого созыва было семь представителей репатриантов из стран бывшего СССР.

    В воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать следующее правительство. На это отведено 28 дней с возможностью продления еще на 14. Если он не справится, право может перейти Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости создания правительства национального единства без арабских партий.

    В воскресенье израильтяне выразили недовольство итогами парламентских выборов.

    В пятницу лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов на пост премьера.

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    10 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    Израиль обстрелял населенный пункт в сирийской провинции Дамаск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по окрестностям населенного пункта Бейт-Джинн на юге Сирии в западной части провинции Дамаск.

    Израильские войска обстреляли из артиллерии окрестности поселения Бейт-Джинн в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Syria TV.

    Ранее во вторник израильские военные вторглись в населенный пункт Джабата-эль-Хашаб в провинции Кунейтра. Колонна из шести военных автомобилей установила блокпост на въезде в поселение, после чего солдаты провели обыски в близлежащих жилых домах.

    В понедельник израильские военнослужащие открыли огонь в направлении группы журналистов, среди которых находился корреспондент государственного агентства SANA. Инцидент произошел во время работы репортеров в деревне Бир-Аджам в провинции Кунейтра. Никто из представителей прессы не пострадал, однако ранение получил местный житель, пасший овец в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные открыли артиллерийский огонь по трем поселкам на юге Сирии. В прошлом месяце военнослужащие Израиля обстреляли жилые кварталы в сирийской провинции Кунейтра.

    Летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.

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