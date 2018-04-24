Макрон объявил о намерении подготовить новое соглашение с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе.

«Вы считаете, что соглашение, которые было заключено с Ираном в 2015 году, это плохое соглашение. На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном», – сказал Макрон на пресс-конференции с Трампом, передает РИА «Новости».

По словам Макрона, у Парижа и Вашингтона изначально не было одинаковой позиции по Ирану, и это не являлось тайной. Президент Франции отметил, что во время переговоров с Трампом они подробно обсудили эту тему.

Также он пообещал, что новый договор по Ирану будет шире, чем предыдущий.

Во вторник представители США и европейской «тройки» (Великобритания, Франция и Германия) договорились об условиях, на которых Вашингтон согласен не выходить из сделки по ядерной программе Ирана.

Ранее США заявляли, что дают Европе «последний шанс» изменить условия сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Сообщалось, что глава американского государства Дональд Трамп намерен ждать предложений европейских стран по изменению ядерного соглашения с Ираном до 12 мая.