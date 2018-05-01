Иран ответил на «старые обвинения» Израиля по ядерной программе

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на заявление Израиля о том, что Тегеран «лжет» по вопросу военно-ядерной программы.

Зариф обратил внимание, что американский президент Дональд Трамп «ухватился за перефразированные старые заявления». Эти заявления, как подчеркнули в Иране, уже изучались МАГАТЭ.

«Как удобно», – приводит РИА «Новости» слова министра.

Он отметил, что момент для «разоблачений» выбран очень удобно – «всего за несколько дней до 12 мая». Зариф напомнил об истории про «мальчика, который кричит: «Волки».

Президент США заявлял, что решение по выходу из сделки с Ираном будет принято к 12 мая, когда наступит время очередного продления режима снятия санкций с Тегерана.

«Но стремительность Трампа к празднованию раскрыла правду», – заявил Зариф.