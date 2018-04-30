Израиль передал США разведданные о «лжи» Ирана по ядерной программе

Ядерная сделка с Ираном «основана на лжи», Тель-Авив передал Вашингтону разведданные о военной ядерной программе исламской республики, чтобы американский президент Дональд Трамп «принял правильное решение», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху сообщил, что израильская разведка добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, передает РИА «Новости».

«Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы», – заявил Нетаньяху.

По его словам, Иран даже после заключения ядерной сделки хранил наработки в военно-ядерной сфере для использования в будущем.

Обличительное заявление прозвучало в прямом эфире местного телевидения в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года с Ираном по поводу его ядерной программы.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерного соглашения по Ирану.

Напомним, лидеры Великобритании, Германии и Франции нацелились на новую сделку по Ирану. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен амбициями Ирана по доминированию на Ближнем Востоке. Перед этим представители США и европейской «тройки» договорились об условиях, на которых Вашингтон согласен не выходить из сделки по ядерной программе Ирана.