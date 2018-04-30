Макрон опубликовал видео звонка Путину

Французский президент Эммануэль Макрон опубликовал видеозапись, снятую в самолете перед вылетом в Австралию, когда он звонил главе российского государства Владимиру Путину.

«Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию», – написал Макрон в Twitter.

По словам Макрона, «Иран никогда не должен владеть ядерным оружием». Он уверен, что от этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность.

«Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», – добавил французский президент.

Ранее в понедельник Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерного соглашения по Ирану.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил Макрону, что Тегеран не примет новые ограничения, выходящие за пределы иранских обязательств по ядерному соглашению.