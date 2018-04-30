Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг ядерного соглашения по Ирану

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерного соглашения по Ирану.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном. Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты России и Франции высказались за сохранение плана и его неукоснительное выполнение, отмечено в сообщении.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил Макрону, что Тегеран не примет новые ограничения, выходящие за пределы иранских обязательств по ядерному соглашению.