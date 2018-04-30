Трамп счел отказ от договоренностей с Ираном «правильным сигналом» для КНДР

Если США выйдут из ядерной сделки с Ираном, это станет «правильным сигналом» для КНДР, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Как сказал Трамп, срок соглашения с Ираном истекает через семь лет, после чего Тегеран сможет «создавать ядерное оружие», такая ситуация для США неприемлема.

«Семь лет – это завтра», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент США заявил, что решение будет принято к 12 мая, когда наступит время очередного продления режима снятия санкций с Ирана. При этом США намерены «вести переговоры о настоящем соглашении», которое Трамп назвал «ужасным».

«Это соглашение, которое согласовали далеко не многие люди», – заявил он.

Напомним, представители США и европейской «тройки» договорились об условиях, на которых Вашингтон согласен не выходить из сделки по ядерной программе Ирана.

По мнению Трампа, США за все годы переговоров с КНДР никогда не подходили ближе к денуклеаризации КНДР, чем сейчас, передает ТАСС.

«(Это) может создать так много хорошего, позитивного – мир и безопасность для международного сообщества!» – сказал глава Белого дома, добавив, что не исключает срыва договоренностей в КНДР.

Пока же, по словам Трампа, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «был чрезвычайно открыт и прямолинеен». Трамп отметил, что Ким Чен Ын говорит об отказе от ядерного испытательного полигона, пусков баллистических ракет, ядерных испытаний.

«И он выполнял все это на протяжении долгого времени, более долгого времени, чем кто-либо видел», – заявил президент США.