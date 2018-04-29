Появились данные о выборе места для встречи Ким Чен Ына и Трампа

США и КНДР не рассматривается в качестве возможного места встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в администрации южнокорейского президента.

Подготовка к встрече сейчас ведется, по словам Трампа, она может состояться через «три-четыре недели». Телеканал CBS утверждал, что встреча может пройти в Монголии или Сингапуре, передает РИА «Новости».

Также известно, что ядерный полигон в КНДР должен закрыться до встречи двух лидеров.

В пятницу лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились, пообещав добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также утверждалось, что они задумались об объединении двух стран.