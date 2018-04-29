Обозначены сроки закрытия ядерного полигона в КНДР

Ядерный полигон Пхунгери в КНДР может закрыться до встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Киодо со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи.

Администрация южнокорейского президента также сообщает, что на саммите лидером Южной и Северной Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна к диалогу с Токио «в любое время», передает РИА «Новости».

Глава Южной Кореи Мун Чже Ин выразил готовность «стать мостом между КНДР и Японией».

В пятницу лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились в южнокорейском Пханмунджоме. По итогам саммита сообщалось, что КНДР и Южная Корея обещают добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и даже задумались об объединении двух стран.