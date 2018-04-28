Названы вероятные города для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с большей долей вероятности может пройти во Владивостоке или Сингапуре, сообщают СМИ.

Также обсуждается возможность проведения встречи в Монголии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники телеканала YTN в дипломатических кругах.

Отмечается, что КНДР склоняется к проведению встречи во Владивостоке, а США предпочитают Сингапур.

В YTN не исключают, что встреча может состояться в Хабаровске, так как во Владивостоке в расположены расчеты ЗРС С-400, нацеленные, как считают в США, на противодействие американским силам.

Напомним, в апреле стало известно, что КНДР выразила готовность начать обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова в ходе будущей встречи Ким Чен Ына и Трампа.

Трамп подтвердил, что США и КНДР «начали прямые переговоры». Но пригрозил покинуть встречу, если она окажется «не плодотворна».

18 апреля сообщалось, что тогдашний кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном, когда в апреле тайно посещал КНДР.