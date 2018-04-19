Трамп пригрозил уйти со встречи с Ким Чен Ыном

Глава американского государства Дональд Трамп не исключил, что может покинуть встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, если он во время встречи с северокорейским лидером решит, что встреча «не плодотворна», то «со всем уважением покинет» переговоры.

«И мы продолжим делать то, что мы делаем или что бы то ни было», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что США «хотят успешной встречи». Если Вашингтон решит, что добиться этого не удастся, то встречи «не будет».

Трамп заявил, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном «в предстоящие недели».

Трамп сказал, что США «уважают» то, что КНДР «делает во многих аспектах». Он заявил о необходимости «работать вместе» и «положить конец ядерному оружию», в идеале – «во всех частях света». Трамп не уточнил, за что именно он уважает КНДР. Накануне он заявлял, что такое уважение взаимно.

Трамп заявил, что директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео, встречавшийся с Ким Чен Ыном, «поладил» с северокорейским лидером.