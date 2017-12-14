Помпео тайно встретился с Ким Чен Ыном

Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео провел встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, когда в апреле тайно посещал КНДР, сообщают источники.

Визит Помпео в КНДР состоялся «в течение пасхальных выходных» в рамках подготовки прямых переговоров лидеров двух государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

WP подчеркивает, что встреча Помпео с Ким Чен Ыном стала «встречей на самом высоком уровне между двумя странами с 2000 года», когда состоялись переговоры госсекретаря Мадлен Олбрайт и Ким Чен Ира, возглавлявшего в то время КНДР.

Помпео совершил поездку в КНДР вскоре после того, как глава американского государства Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост госсекретаря, передает ТАСС.

Издание пишет, что «экстраординарная встреча» состоялась между «одним из наиболее доверенных эмиссаров Трампа и авторитарным руководителем страны-изгоя».

Власти США и КНДР отказались комментировать информацию о встрече Помпео с Ким Чен Ыном.

Напомним, СМИ заявляли, что представители Вашингтона общались лично с Ким Чен Ыном.

Трамп сказал, что страны ведут переговоры «на невероятно высоких уровнях». Он даже утвердительно ответил на вопрос, говорил ли сам с лидером КНДР, но позднее Белый дом опроверг непосредственный контакт глав государств.