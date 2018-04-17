Трамп заявил о переговорах США и КНДР «на невероятно высоких уровнях»

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может не состояться, но страны ведут переговоры «на невероятно высоких уровнях».

По словам Трампа, США и КНДР «начали прямые переговоры». Как заявил президент США, переговоры уже проходили «на очень высоких уровнях, невероятно высоких уровнях». Он позитивно оценил диалог с Северной Кореей.

«Мы посмотрим, что произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что «скоро» – «вероятно, в начале июня или даже раньше» – у него состоится встреча с лидером КНДР. При этом глава Белого дома не исключает, что «события будут развиваться не так, как хотелось бы», и встреча сорвется, передает ТАСС.

Однако президент США надеется, что «все пойдет по плану». США продолжат подготовку к встрече. По словам Трампа, она может состояться в одном из «пяти мест».