В МИД рассказали о реализации плана России по урегулированию корейского кризиса

Разработанная Россией и Китаем дорожная карта урегулирования ситуации на корейском полуострове начала успешно реализовываться, заявил посол по особым поручениям МИД Олег Бурмистров в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Бурмистров отметил, что план не только доказал свою жизнеспособность, но и начал реализовываться на первых двух этапах, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «в этом большая заслуга и китайских партнеров, и, безусловно, корейских и южных, и северных партнеров, чьи активные усилия по сближению мы всячески приветствуем».

Бурмистров отметил, что с начала года на полуострове не было крупных взаимных провокаций с обеих сторон.

По его словам, американские и южнокорейские военные учения не способствуют поддержанию мирной обстановки на Корейском полуострове. В то же время российский дипломат указал, что есть и позитивная динамика – по сравнению с прошлым годом учения не столь масштабные и это соответствует идее о постепенном отказе от военной активности в регионе. В идеале, продолжил он, хотелось бы, чтобы США и Южная Корея прекратили военную активность в регионе.

Бурмистров сказал, что для решения корейского кризиса нужна спокойная атмосфера, мирная обстановка, свободная от угрозы конфликты, пусть даже случайного и неспровоцированного.

Он напомнил, что в прошлом году ситуация на Корейском полуострове «подошла к грани вооруженного конфликта» с потенциальным задействованием ядерных вооружений, однако «упорная дипломатическая работа дала свои плоды». «Ситуация сдвинулась в сторону деэскалации в этом году. Определенные надежды на это есть», – сказал он.

По его словам, Москва надеется, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в середине мая, не исключив, что все произойдет на российском Дальнем Востоке. Бурмистров также отметил, что не знает о приглашении северокорейского вождя в Москву.

Напомним, официальной информации о визите лидера КНДР в Россию пока не поступало, но об этом сообщали многочисленные дипломатические источники.

Кроме того, как отмечала газета ВЗГЛЯД, в последнее время пробрасывается идея о возможном проведении во Владивостоке саммита с участием президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.