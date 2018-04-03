Анонсирован визит главы МИД КНДР в Россию

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо во вторник утром вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию, сообщили многочисленные дипломатические источники.

По их данным, северокорейский министр планирует совершить визит в Россию после 6 апреля, посетив предварительно конференцию Движения неприсоединения в Азербайджане, передает РИА «Новости» со ссылкой на японская телекомпания NHK и южнокорейское агентство Ренхап.

Официальной информации о визите от КНДР пока не поступало.

Напомним, в конце марта КНДР и Южная Корея договорились о проведении межкорейского саммита.

Кроме того, как отмечала газета ВЗГЛЯД, в последнее время пробрасывается идея о возможном проведении во Владивостоке саммита с участием президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Однако в Кремле подчеркнули, что проведение российско-северокорейского саммита в повестке президента Владимира Путина не значится.