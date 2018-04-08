КНДР предложила США начать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова

КНДР выразила готовность начать обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова в ходе будущей встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, сообщил неназванный американский чиновник.

Отмечается, что недавно американские и северокорейские чиновники «вступали в тайные контакты», в ходе которых КНДР впервые прямо сообщила США о своей готовности к обсуждению денуклеаризации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Так, по данным The Wall Street Journal, Пхеньян заверил Вашингтон в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским президентом Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения, передает ТАСС.

При этом издание не уточняет, когда и в какой форме были представлены заверения со стороны Пхеньяна, однако отмечает, что официальные лица США и КНДР поддерживают контакт.

Накануне источники в Белом доме сообщили, что США и КНДР начали переговоры по каналам ЦРУ.

В Москве ранее выражали надежду, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в середине мая. Кроме того, как отмечала газета ВЗГЛЯД, в последнее время пробрасывается идея о возможном проведении во Владивостоке саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына.