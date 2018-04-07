США и КНДР начали переговоры по каналам ЦРУ

Вашингтон и Пхеньян ведут прямые переговоры в преддверии саммита, на котором, как ожидается, состоится встреча американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Канал сообщает, что переговоры идут по каналам ЦРУ под руководством его нынешнего директора Майка Помпео, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря, передает РИА «Новости».

По данным CNN, контакты американской и северокорейской сторон уже состоялись несколько раз. Кроме того, сообщается, что прошла личная встреча эмиссаров в третьей стране, тогда обсуждалось место встречи глав государств.

Источники CNN сообщают, что КНДР предлагает провести саммит с США в Пхеньяне, но также как вариант обсуждается также столица Монголии Улан-Батор.

Между тем, Центральное разведывательное управление США отказалось комментировать сообщения о секретных прямых переговорах США с КНДР.

В Москве ранее выражали надежду, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в середине мая. Кроме того, как отмечала газета ВЗГЛЯД, в последнее время пробрасывается идея о возможном проведении во Владивостоке саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына.