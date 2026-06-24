Минфин США исключил из санкционных списков сына Потанина и бывших банкиров

Tекст: Вера Басилая

Американский Минфин исключил из санкционных списков россиян, среди которых есть бывшие банкиры, передает РИА «Новости». В числе граждан, с которых сняли ограничения, оказался Иван Потанин, сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина.

Ограничения также сняты с бывших руководителей банка «ФК Открытие» Надии Черкасовой, Ирины Кремлевой и Виктора Николаева. Кроме того, из-под санкций выведены экс-зампред правления Новикомбанка Герман Белоус и бывший член наблюдательного совета Совкомбанка Михаил Клюкин.

Персональные меры против Ивана Потанина были введены в декабре 2022 года в качестве вторичных санкций из-за связей с отцом. Теперь же документ Минфина США освобождает от ограничений не только его, но и гражданина России Максима Смирнова.

Помимо физических лиц, санкции отменены в отношении двух грузовых судов. Ограничения сняты с сухогрузов «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров», а также с турецких компаний Ida Asansor и Dein Danismanlik.

В конце мая американские власти вывели из-под действия рестрикций 11 физических лиц и два танкера.

В апреле Министерство финансов США исключило из санкционного перечня бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.

Месяцем ранее Вашингтон снял ограничительные меры с трех человек и трех зарубежных организаций.