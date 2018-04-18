Стало известно о разговоре представителей США непосредственно с Ким Чен Ыном

Высокопоставленные представители американских властей провели переговоры непосредственно с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают СМИ.

Обсуждалась предполагаемая встреча северокорейского лидера с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Не сообщается, когда произошел разговор между высокопоставленными американскими чиновниками и Ким Чен Ыном. Нет данных о том, встречались ли они лично, или говорили по телефону.

Издание сообщает, что Ким Чен Ын готов обсудить с Трампом вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. При этом не указано, когда и как такие заверения были озвучены.