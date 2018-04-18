Трамп запутал журналистов ответом про общение с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс пришлось опровергать слова главы американского государства Дональда Трампа о том, что он лично общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Журналисты задали Трампу прямой вопрос, говорил ли он с северокорейским лидером, на что Трамп ответил: «Да». Цитату передал один из журналистов пула Белого дома, материал которого распространила пресс-служба администрации США. Однако сам журналист сказал, что сомневается, точно ли услышал Трамп заданный вопрос.

Когда Трампа во второй раз спросили о переговорах с Ким Чен Ыном, президент США ушел от прямого ответа, передает РИА «Новости».

А позднее Сандерс пояснила: «Президент сказал, что администрация провела переговоры на высшем уровне и добавил, что они не были с ним напрямую».