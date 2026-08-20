Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят
В Приморье дальневосточный леопард усыновил чужих котят
В дикой природе Приморского края впервые замечена самка дальневосточного леопарда, взявшая под опеку двух детенышей, не являющихся ее родным потомством.
Специалисты национального парка зафиксировали уникальное поведение хищницы, которая впервые стала заботиться о чужих котятах.
«Впервые в истории исследований подвида самка дальневосточного леопарда зафиксирована на фотоловушку в роли няни для двух котят другой самки», – сообщили специалисты ФГБУ «Земля леопарда».
По данным ученых нацпарка, семья с приемной матерью перемещается между Россией и Китаем – в трансграничном резервате «Земля больших кошек».
Первые месяцы жизни малыши находились с родной матерью Leo 158F на территориях России и Китая. Позже котят обнаружили в России в сопровождении другой самки – Leo 195F по кличке Толстушка. Затем новую семью вновь заметили в КНР.
Биологическая мать детенышей продолжает появляться по обе стороны границы, но не контактирует с потомством.
Дальневосточный леопард считается одним из самых редких крупных кошачьих, основная популяция которого обитает на юго-западе Приморья и насчитывает более 120 особей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дальневосточного леопарда заметили в Китае. Уникальная самка дальневосточного леопарда стала прабабушкой в Приморье. При этом в Индии леопард напал на трех человек и захватил алкомаркет.