В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят

В Приморье дальневосточный леопард усыновил чужих котят

Tекст: Катерина Туманова

Специалисты национального парка зафиксировали уникальное поведение хищницы, которая впервые стала заботиться о чужих котятах.

«Впервые в истории исследований подвида самка дальневосточного леопарда зафиксирована на фотоловушку в роли няни для двух котят другой самки», – сообщили специалисты ФГБУ «Земля леопарда».

По данным ученых нацпарка, семья с приемной матерью перемещается между Россией и Китаем – в трансграничном резервате «Земля больших кошек».

Первые месяцы жизни малыши находились с родной матерью Leo 158F на территориях России и Китая. Позже котят обнаружили в России в сопровождении другой самки – Leo 195F по кличке Толстушка. Затем новую семью вновь заметили в КНР.

Биологическая мать детенышей продолжает появляться по обе стороны границы, но не контактирует с потомством.

Дальневосточный леопард считается одним из самых редких крупных кошачьих, основная популяция которого обитает на юго-западе Приморья и насчитывает более 120 особей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дальневосточного леопарда заметили в Китае. Уникальная самка дальневосточного леопарда стала прабабушкой в Приморье. При этом в Индии леопард напал на трех человек и захватил алкомаркет.