Уникальная самка дальневосточного леопарда стала прабабушкой в Приморье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае обнаружили первую самку дальневосточного леопарда, ставшую прабабушкой, передает РИА «Новости». Выяснить это удалось благодаря генеалогическому древу, которое составили научные сотрудники учреждения. Установлено, что внучка этой самки родила котенка.

«Самкой леопарда с первым известным науке правнуком стала Leo 23F по имени Грация. Мать-героиня подарила жизнь десяти пятнистым хищникам из пяти выводков, стабильно принося потомство раз в два года. За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным», – сообщили в пресс-службе нацпарка.

Семь взрослых детенышей Грации остались жить на территории национального парка, а один перебрался в Китай. Родословная этой самки насчитывает четыре поколения и является одной из самых длинных среди известных науке.

Дальневосточный леопард считается одним из самых редких крупных кошачьих на планете. В дикой природе эти хищники обитают только на юго-западе Приморья и на прилегающей территории Китая. По последним данным, популяция в России насчитывает свыше 120 особей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года молодой самец дальневосточного леопарда вышел к туристической группе в приморском национальном парке.

Чуть ранее специалисты зафиксировали расширение ареала обитания этих редких хищников на территорию Китая.