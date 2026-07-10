Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.10 комментариев
Российский рынок акций снизился на старте утренних торгов
Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии пятницы снижается на 0,88%, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций начал утренние торги в пятницу с падением на 0,88%, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:01 по московскому времени составлял 2167,47 пункта.
Утренние торги на Московской бирже стартуют в 6:50 и продолжаются до 9:50 по московскому времени, после чего начинается основная сессия, во время которой определяется официальный показатель индекса Мосбиржи (iMOEX). Дополнительный индекс (iMOEX2) рассчитывается для информационных целей в течение всего торгового дня – с 7:00 до 23:50, и в основную сессию его значение совпадает с основным индексом.
Специалисты напоминают, что динамика индекса отражает актуальные настроения участников рынка и может изменяться в течение дня в зависимости от новостей и статуса внешних рынков. Московская биржа остается главным индикатором активности российских инвесторов.