Китай впервые посадил первую ступень ракеты на морскую платформу

Китай вернул первую ступень CZ-10B на экспериментальную платформу

Tекст: Мария Иванова

Китай впервые осуществил контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу, передает ТАСС. Об успешном эксперименте сообщило агентство Синьхуа. Запуск прошел с пусковой площадки на острове Хайнань.

Ракета-носитель CZ-10B (Long March 10B) стартовала с космодрома, после чего первая ступень отделилась от второй. Примерно через шесть минут ускоритель в вертикальном положении совершил управляемую посадку на морскую платформу в море.

Этот запуск стал для Китая первым успешным опытом контролируемого возврата первой ступени носителя. Кроме того, впервые в мировой практике для ее посадки использовали экспериментальную морскую платформу, оснащенную специальной сетевой системой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские инженеры завершили подготовку к тестам космических носителей, способных приземляться вертикально или в специальные морские сети.

Китай в феврале 2026 года провел успешные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-10» и пилотируемого корабля «Мэнчжоу» с контролируемым приводнением первой ступени и возвращаемой капсулы.

В январе 2026 года компания Space Epoch приступила к строительству первой в Китае морской базы для производства и тестирования многоразовых ракет-носителей в районе Цяньтан.