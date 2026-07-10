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Китай впервые посадил первую ступень ракеты на морскую платформу
Китай вернул первую ступень CZ-10B на экспериментальную платформу
Китайские инженеры обеспечили контролируемую посадку первой ступени ракеты CZ-10B на морскую платформу с сетевой системой после старта с острова Хайнань.
Китай впервые осуществил контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу, передает ТАСС. Об успешном эксперименте сообщило агентство Синьхуа. Запуск прошел с пусковой площадки на острове Хайнань.
Ракета-носитель CZ-10B (Long March 10B) стартовала с космодрома, после чего первая ступень отделилась от второй. Примерно через шесть минут ускоритель в вертикальном положении совершил управляемую посадку на морскую платформу в море.
Этот запуск стал для Китая первым успешным опытом контролируемого возврата первой ступени носителя. Кроме того, впервые в мировой практике для ее посадки использовали экспериментальную морскую платформу, оснащенную специальной сетевой системой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские инженеры завершили подготовку к тестам космических носителей, способных приземляться вертикально или в специальные морские сети.
Китай в феврале 2026 года провел успешные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-10» и пилотируемого корабля «Мэнчжоу» с контролируемым приводнением первой ступени и возвращаемой капсулы.
В январе 2026 года компания Space Epoch приступила к строительству первой в Китае морской базы для производства и тестирования многоразовых ракет-носителей в районе Цяньтан.