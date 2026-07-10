Столкновение девяти машин произошло в Новой Москве

На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись девять машин

Tекст: Мария Иванова

По данным оперативных служб, на Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись девять машин, передает ТАСС.

«ДТП произошло на 64-м км Киевского шоссе. По предварительным данным, столкнулись девять машин, один человек пострадал», – сообщил источник в оперативных службах.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. О характере полученных травм и степени повреждения автомобилей не сообщалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на 23-м километре Киевского шоссе в сторону центра столицы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, пострадал один человек.

В мае на Ярославском шоссе в Подмосковье большегруз спровоцировал аварию с 13 машинами, в которой один человек погиб и шестеро получили травмы.