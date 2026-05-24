    Киев наказан за Старобельск
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    По Украине нанесен удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»
    При атаке ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей
    Погибших в Старобельске студенток решили похоронить в подвенечных платьях
    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией
    Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    2 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    106 комментариев
    24 мая 2026, 18:21 • Новости дня

    В ДТП с 13 машинами в Подмосковье погиб один человек и шесть пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    На Ярославском шоссе выехавший на встречную полосу большегруз спровоцировал крупную аварию, жертвой которой стал один человек, а еще шестеро получили различные травмы, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

    Трагедия произошла на 44-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в округе Пушкино, передает РИА «Новости». Около 16:38 водитель грузовика с полуприцепом потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там тяжелая машина столкнулась с 12 легковыми автомобилями.

    «В результате ДТП один человек погиб. Также на данный момент шесть граждан обратились за медицинской помощью», – сообщили представители подмосковного главка МВД. Сейчас правоохранители выясняют все детали и причины масштабного инцидента.

    В областной прокуратуре подтвердили, что виновник аварии не справился с управлением транспортным средством. По итогам всесторонней проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

    Крупная дорожная авария зафиксирована рядом с подмосковным поселком Лесной, где участниками инцидента стали сразу 13 транспортных средств, включая большегрузы.

    23 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Дробницкий: Отставка Тулси Габбард – симптом деградации администрации США

    @ Eric Lee/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удивительно не то, что Тулси Габбард ушла с поста директора Национальной разведки США, а то, как долго она продержалась, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, она оказалась втянутой в политику, которая разошлась с ее изначальными принципами, а сама отставка стала лишь симптомом общей деградации команды Белого дома, где от предвыборных обещаний уже мало что осталось. Ранее Габбард объявила о решении уйти с поста директора Национальной разведки США.

    «Удивление вызывает не сам факт отставки Тулси Габбард, а то, что она продержалась так долго. Ее уход должен был состояться гораздо раньше – фактически сразу после того, как реальная политика Белого дома вошла в радикальное противоречие с теми лозунгами, под которыми она приходила в команду», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Назначение Габбард, подчеркивает собеседник, было знаковым и проистекало из предвыборных обещаний Дональда Трампа реформировать систему нацбезопасности и отказаться от глобального интервенционизма. Однако на практике ее полностью «оттерли» от принятия решений.

    «Габбард последовательно выступала против смены режимов и требовала сосредоточиться на реальной безопасности США, – поясняет эксперт. – Но ее отстранили от ключевых процессов, доверив лишь малозначимые внутренние расследования, без возможности влиять на курс Белого дома. Аппаратная борьба была проиграна: людей на ключевые посты в ее офисе брали под одну повестку, а реализовывать пришлось совершенно другую. Это привело к утечке кадров из ее команды».

    Камнем преткновения стала политика администрации, которая окончательно разошлась с антивоенной риторикой Габбард. «Особенно явным это стало в 2026 году, когда она была вынуждена молчаливо поддерживать действия, идущие вразрез с ее прежними заявлениями, включая удары по Ирану. Именно тогда ей следовало подать в отставку. То, что она уходит только сейчас, означает, что она успела, к сожалению для ее репутации, «замараться» во всем, что администрация натворила за это время», – добавляет спикер.

    При этом уход Габбард, по мнению Дробницкого, вряд ли как-то отразится на ситуации вокруг Украины. Эксперт напоминает, что еще весной 2025 года стало понятно, что достичь дипломатического компромисса под руководством Трампа едва ли возможно. Президент США, по его словам, не сумел (или не захотел) навязать свою сделку европейским союзникам, которые по сути заблокировали вариант урегулирования на приемлемых для России условиях и во многом «висели на руках» у американского президента.

    В итоге хозяином положения оказался не Трамп, а «те, ко контролируют Киев». Без серьезных изменений в госаппарате и внешнеполитическом истеблишменте сломить это сопротивление было бы трудно, но Трамп на такую конфронтацию не пошел. На этом фоне отставка Габбард, полагает Дробницкий, в известной степени служит кадровым подтверждением того, что «антиинтервенционистская» администрация прекратила свое существование.

    В целом Дробницкий склонен рассматривать отставку Габбард как яркий симптом общей деградации администрации. По его словам, команда, которая изначально шла «делать революцию» против глубинного государства и внешнеполитического истеблишмента, в итоге сама погрязла в аппаратных интригах и обслуживании лоббистских интересов.

    Громкие отставки и общая недееспособность таких фигур, как Пэм Бонди (бывшая генпрокурор США) или Кристи Ноэм (экс-министр внутренней безопасности США), по его мнению, свидетельствуют о системном параличе. Внешняя политика в стиле Трампа образца 2024 года, как считает эксперт, сегодня практически отсутствует. В этом хаосе, полагает он, личности уже не играют решающей роли – все, по сути, предопределено, и явно не в пользу изначальных сторонников дипломатического компромисса.

    Назначение на место Габбард карьерного офицера ЦРУ Аарона Лукаса, по его словам, мало что меняет. «Аналитика в ЦРУ часто готовится качественная, как это было с прогнозами о реальных возможностях Ирана, которые просто не передали президенту, заменив их выгодной лоббистам дезинформацией. Проблема не в том, кто собирает данные, а в том, что общая политическая конъюнктура не позволяет грамотно ими воспользоваться», – подытожил Дробницкий.

    То, что «полураспад команды Трампа набирает обороты», отмечает в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков. Автор поста пишет, что по своему менталитету Габбард больше подходит для публичной политики (она восемь лет была конгрессвумен и участвовала в президентских праймериз в 2020 году), нежели для бюрократической работы в разведывательном аппарате.

    По его мнению, Габбард уходит из-за принципиальных разногласий с Трампом и «ястребами» в Белом доме по вопросам внешней политики, в первую очередь касательно Ирана и Израиля. «Утверждение нового главы нацразведки на смену Габбард ожидаемо будет идти непросто. Ведь раскол в Белом доме усугубляется, увольнения проходят постоянно. Тулси наверняка уверена, что дальше находиться в администрации нет особого смысла. Рейтинги Трампа падают, на всех ключевых направлениях одни провалы», – прогнозирует политолог.

    Журналист Андрей Медведев отмечает, что Лукас считает Россию опасным противником – «особенно в военной сфере, энергетике и гибридных операциях, типа Сирии и Африки». «Он не раз критиковал действия России на Украине. Хорошая новость: Лукас считает, что Россия – это не экзистенциальная угроза для США. Это скорее frenemy (дословно можно перевести как «друг-враг» или «приятель-соперник»)», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

    Спикер добавляет, что Лукас считает экзистенциальной угрозой для США Китай. «Короче, он один из главных «ястребов» по китайскому направлению в администрации Трампа», – делает вывод Медведев.

    Накануне директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о решении оставить с 30 июня должность ради поддержки мужа Абрахама Уильямса, у которого диагностировали редкую форму рака костей.

    Ее уход совпал с серией громких увольнений женщин-министров (в апреле подала в отставку министр труда Лори Чавес-ДеРемер) и глубоким расколом внутри администрации Трампа по вопросам внешней политики.

    Габбард всегда была убежденным изоляционистом, выступавшим против военного вмешательства США за рубежом. Ее взгляды вошли в жесткое пике с реальными действиями Трампа. На слушаниях в Сенате Габбард открыто противоречила президенту, заявив, что Иран не представлял немедленной угрозы. По мнению экспертов, опрошенных изданием Politico, «ястребиный» курс администрации сделал нахождение антивоенного политика во главе разведки невозможным.

    За год службы Габбард настроила против себя многих кадровых разведчиков, сократив штат ведомства почти на половину под лозунгом борьбы с «раздутым и неэффективным аппаратом». По данным американских СМИ, Габбард была фактически изолирована от ключевых операций по национальной безопасности (включая действия в отношении Венесуэлы и Ирана). Трамп перестал доверять главе разведки, которая в публичных выступлениях смещала фокус с его лидерских качеств на формальные должностные инструкции.

    Комментарии (8)
    24 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки гражданских объектов армия нанесла комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны России.

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны. Ведомство подчеркивает, что эта операция стала прямым ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.

    Для поражения инфраструктуры противника применялся широкий арсенал высокоточного оружия. Вооруженные силы использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон», боеприпасы воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

    В военном ведомстве полностью подтвердили результативность проведенной атаки. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева.

    В пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал террористическую атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Комментарии (40)
    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН за отсутствие сострадания после трагедии в Старобельске.

    Помощник президента России в Max осудил циничное отношение «выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда»

    Политик уточнил, что здание в Старобельске было полностью разрушено в результате целенаправленного налета беспилотников, который проходил тремя волнами. Жертвами атаки стали не менее 18 учащихся,
    еще более 40 человек получили ранения.

    Комментируя произошедшее, чиновник призвал задуматься о последствиях возможной победы таких людей над Россией.

    «Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь», – заявил Мединский.

    Он также подчеркнул, что подобные прицельные удары по школам и детям во время Великой Отечественной войны совершали исключительно нацисты.

    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    Комментарии (20)
    24 мая 2026, 11:11 • Новости дня
    Военкор рассказал подробности ударов по Киеву

    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России осуществили один из самых интенсивных ударов в текущем году, охвативший территорию от Одессы до Хмельницкого, при этом главными целями стали Киев и Белая Церковь, сообщил военкор Александр Коц.

    «Чем работали: «Орешник» (по предварительной фиксации – характерное отделение шести блоков с суббоеприпасами над Белой Церковью), «Кинжалы» с МиГ-31К, «Цирконы» с крымского направления, до двух десятков «Искандеров-М», Х-101 с Ту-95МС, «Калибры» с носителей ЧФ и плотная карусель «Гераней» – в воздухе одновременно держалось под 70 ударных бортов», – написал журналист в Max.

    В Киеве зафиксирована серия попаданий ракет комплексов «Искандер» по объектам логистики и складам оборонной промышленности в нескольких районах, а также по позициям ПВО. В первый час атаки по столице было совершено до 10 заходов. Главным событием ночи стало вероятное применение системы «Орешник» по объектам в Белой Церкви, включая авиаремонтный комплекс, теплоэлектроцентраль и транспортные узлы, где обслуживается западная техника.

    Удары также пришлись по авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области, куда направлялись скоростные цели. В Житомирской, Кировоградской и Полтавской областях поражены объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и логистики. Портовая инфраструктура Одесской области была атакована беспилотниками «Герань», а в Кривом Роге продолжилось уничтожение цехов по сборке дронов.

    В пятницу после удара по колледжу в Старобельске президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал теракт в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Комментарии (14)
    23 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО «проявить решительность» в ответ на неоднократные выступления России на восточном фланге, предложив ряд вариантов, включая отключение интернета, отсоединение банков от глобальных финансовых систем и сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство союзников.

    Глава европейского государства выступил за применение асимметричных мер против Москвы, включая блокировку финансовых систем и уничтожение нарушающих воздушное пространство беспилотников.

    В интервью газете Guardian в Праге Павел призвал к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» ответным мерам, чтобы противостоять якобы провокационному поведению Москвы в отношении альянса, иначе Кремль рискует усилить свои действия.

    Он выразил разочарование по поводу «отсутствия решимости со стороны Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на Россию».

    Ранее Павел заявлял чешским СМИ: «За последние несколько недель Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Владимир Путин за многие годы».

    Он призвал к необходимости подтолкнуть членов НАТО к жесткой позиции в отношении России. По его словам, Москва после 2014 года изучила методы работы НАТО и «выработала стиль поведения, который почти соответствует порогу применения статьи 5, но всегда держится немного ниже этого уровня».

    Статья 5 договора НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех членов.

    Павел заявил, что российские военные руководители порой смеялись над параличом принятия решений в альянсе.

    «Когда я спросил их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, устраивают ближние столкновения или пролетают над линкорами в Черном или Балтийском морях, они ответили: «Да потому что можем». Именно такое поведение мы и допускали», – сказал он.

    Павел добавил, что «Россия не понимает красивых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба Чехии Карел Рехка призвал к необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией. Петр Павел в декабре заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

    При этом 12 мая лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России.


    Комментарии (49)
    24 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные удары по киевским объектам стали жестким ответом на террористические атаки против детей и направлены на полную деморализацию противника.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в MAX прокомментировал ночные атаки на украинскую столицу. «Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жёсткий ответ из России», – подчеркнул политик.

    По словам замглавы Совбеза, киевские власти намеренно провоцируют прилеты по своим объектам. Это позволяет им легче выпрашивать западное оружие и деньги, а также оправдывать масштабное воровство. Кроме того, подобные инциденты помогают консолидировать электорат перед грядущими выборами.

    Политик выразил уверенность в необходимости продолжать и многократно усиливать огневое воздействие. Он отметил, что превращение столичных символов в руины деморализует противника гораздо эффективнее, чем потеря боевых знамен на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал беспощадно уничтожать организаторов терактов.

    Комментарии (30)
    24 мая 2026, 00:11 • Новости дня
    МИД Армении ответил на заявления Лаврова о влиянии ЕС на Ереван
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие стратсотрудничество с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    «Но в целом, если говорить об отношениях между Арменией и Россией <...> проблемы возникают во всех отношениях. Мы ни в коем случае не намерены создавать еще большую напряженность или усугублять ситуацию. Многие из этих проблем существовали и в прошлом, 10 лет назад, 15 лет назад. Не знаю, скажем, экспорт абрикосов, импорт вина, импорт водки и так далее», – сказал Мирзоян порталу news.am.

    Дипломат подчеркнул нежелание республики усугублять текущую ситуацию, так как Ереван планирует обсуждать эти проблемы в конструктивной атмосфере.

    Министр опроверг слова Сергея Лаврова о том, что европейские страны используют республику против Москвы. Он пояснил, что выстраивание партнерства с Соединенными Штатами и Евросоюзом носит публичный характер и не направлено против третьих государств.

    Взаимодействие с западными партнерами сосредоточено на развитии искусственного интеллекта, экономики и укреплении демократических институтов.

    Мирзоян добавил, что при наличии недовольства со стороны российских коллег им следует приложить усилия для понимания позиции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание страны вступить в Евросоюз. Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения. Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС.  МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.

    Комментарии (13)
    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Комментарии (12)
    24 мая 2026, 11:04 • Новости дня
    Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных ударов в Киеве произошли крупные пожары на ряде промышленных предприятий, огонь сохраняется в нескольких районах города, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    О серьезных пожарах на промышленных объектах Киева после ночных ударов стало известно из сообщения телеведущего Владимира Соловьева в Mах. По его словам, спутниковые данные и тепловые метки указывают на масштабные возгорания, которые произошли сразу на нескольких территориях.

    Среди пораженных объектов названы логистический комплекс FIM «Чайки», завод «Артем» вместе с прилегающей промышленной зоной, завод «Аналитприбор», Киевский завод реле и автоматики, склад сети АТБ, а также промзона в районе «Красного Хутора». Кроме того, тепловые аномалии были зафиксированы в районе одного из подразделений СБУ на правом берегу Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. Глава государства связал атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Комментарии (13)
    24 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    Летчик раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
    @ Нина Паршина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д в воздухе неотличимо от одноместной версии, рассказал Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, который совершил первый полет на самолете.

    Богдан поделился впечатлениями от управления новым самолетом, передает ТАСС. Во время тестов специалисты зафиксировали полную сходимость параметров с одноместным вариантом.

    «В ходе первого полета были оценены основные принципы и определенные тестовые режимы характеристик устойчивости и управляемости», – отметил пилот. Он добавил, что испытания машины на предельных режимах, включая большие углы атаки и высокие скорости вращения, еще впереди.

    Летные тесты многофункционального истребителя Су-57Д начались 19 мая. В пресс-службе Ростеха пояснили, что эта модификация предназначена для координации боевых действий смешанных групп авиации в едином информационном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации истребителя.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    Новая версия самолета получила официальное обозначение Су-57Д.

    Комментарии (2)
    24 мая 2026, 11:22 • Новости дня
    На Украине обвинили Запад в провале ночной работы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные паблики выразили недовольство эффективностью противовоздушной обороны из-за отсутствия западных противоракет, сообщает издание «Страна».

    Ночью украинские военные паблики сообщили о недостаточно эффективной работе системы противовоздушной обороны, передает «Страна». По их данным, этой ночью ПВО сработала с перебоями, что привело к серьезным последствиям.

    В публикациях отмечается, что причиной такого положения стали действия западных партнеров, которые не поставили обещанные противоракеты. Один из пабликов цитирует: «Отбились очень плохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Военный корреспондент рассказал подробности ударов по украинской столице.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 20:29 • Новости дня
    Британские оборонные предприятия массово переехали в США

    Tекст: Вера Басилая

    Предприятия британского оборонного сектора начали массово переносить свой бизнес в США из-за бюрократических барьеров и неопределенности на внутреннем рынке, сообщает газета i Paper.

    По данным издания, проблема «утечки мозгов» в военно-промышленном комплексе Британии приобрела угрожающие масштабы.

    «Британские оборонные компании переезжают в США… Представители отрасли сообщают, что все большее число британских малых и средних предприятий стремятся переехать в США из-за их более крупного и активного рынка на фоне неопределенности и излишней бюрократии в Великобритании», – говорится в публикации.

    Исполнительный директор ассоциации ADS Group Кевин Крейвен отметил, что за последние два года количество компаний, рассматривающих релокацию, выросло в три раза. Он объяснил это рекордным оборонным бюджетом США, тогда как Британия опустилась на 12-е место в НАТО по доле расходов на оборону, передает РИА «Новости».

    Ситуацию усугубляет задержка с публикацией десятилетнего плана оборонных инвестиций, который должен был распределить 300 млрд фунтов стерлингов. Документ не вышел в 2025 году из-за дефицита бюджета в размере около 38 млрд долларов. Из-за отсутствия финансирования уже обанкротилась одна аэрокосмическая фирма, участвовавшая в проекте для пилотажной группы Red Arrows.

    Власти Великобритании отказались платить взнос за доступ к европейской оборонной программе SAFE.

    Комментарии (4)
    24 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Иностранные журналисты отправились на место трагедии в Старобельск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT.

    Представители зарубежных средств массовой информации выехали на место удара по учебному заведению, передает телеканал RT в MAX. В опубликованном ролике запечатлен сбор репортеров у здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади и их посадка в автобус.

    Ранее российское дипломатическое ведомство пригласило всех аккредитованных в столице иностранных корреспондентов посетить место трагедии. При этом некоторые западные издания проигнорировали предложение.

    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, британская корпорация BBC официально отказалась от поездки. Сотрудники американского телеканала CNN сослались на отпуск, а власти Японии прямо запретили своим репортерам освещать теракт в Старобельске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отказе западных СМИ от посещения места трагедии.

    Спасатели МЧС обнаружили под завалами разрушенного здания колледжа тела восемнадцати погибших.

    Президент России Владимир Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников по студенческому общежитию террористическим актом.

    Комментарии (4)
    24 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Кристофер Хелали посетил место удара украинских войск в Старобельске вместе с более чем 50 иностранными коллегами, передает РИА «Новости». Осмотрев последствия атаки на местный колледж, репортер поделился мнением о текущем конфликте.

    «Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», – сказал журналист.

    Американец также отметил полную зависимость Киева от западных союзников. По его словам, украинские власти не способны действовать без финансирования, оружия и разведданных, которые предоставляют США, Евросоюз и НАТО для ударов по Донбассу и вглубь территории России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о визите более 50 зарубежных корреспондентов в Старобельск.

    В результате атаки ВСУ на местный колледж погиб 21 человек.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    Комментарии (5)
    24 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    После ночной атаки на Киев Владимир Зеленский позвонил французскому президенту Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере для обсуждения «дальнейших действий союзников».

    Украинский лидер рассказал о телефонных разговорах с Эммануэлем Макроном и Йонасом Гаром Стере, передает Lenta.ru.

    «Сегодня будет еще общение с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима сообщил, что ВС России применяли 90 ракет различных типов, включая 36 баллистических, а также 600 беспилотников. Он с сожалением отметил неспособность систем противовоздушной обороны сбить всю баллистику и признал, что перехватить удалось лишь часть снарядов. По его словам, атака оказалась крайне тяжелой.

    После произошедшего Зеленский обратился к США, странам Европы и другим союзникам с призывом принять необходимые решения. Он добавил, что Украине критически важно не оставаться в одиночестве.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал ночную атаку на украинские объекты самой серьезной за время спецоперации.

    Член Общественной палаты Максим Григорьев объяснил этот массированный налет ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске.

    Комментарии (3)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации