Врачи спасли проткнутого ножкой стула россиянина

В Красноярске спасли проткнутого ножкой стула мужчину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Красноярские хирурги спасли жизнь пациенту, получившему тяжелую травму при падении со сломанного стула, сообщает пресс-служба местной больницы скорой медицинской помощи. Деревянная ножка пробила брюшную стенку и дошла до позвоночника. В районной больнице мужчине экстренно зашили кишечник и удалили обломок.

Из-за сильных болей пострадавший обратился в больницу в Красноярске. Врачи провели обследование, обнаружили инородное тело и назначили новую операцию.

«Поразительным оказалось то, что это был фрагмент деревянной ножки стула. Он прошел по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг, и находился от него критически близко – всего в полутора сантиметрах. Поврежденные позвонки, утратившие опорную функцию, нами были заменены на импланты», – рассказал оперировавший нейрохирург Дмитрий Хозеев.

Пациент провел в стационаре две недели и сейчас проходит реабилитацию. По словам медиков, восстановление займет несколько месяцев, после чего мужчина сможет вернуться к обычной жизни.

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