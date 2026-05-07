Мэр Носков сообщил о приостановке транспорта в Самаре из-за ракетной опасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дальневосточного леопарда впервые зафиксировали на территории провинции Цзилинь в Китае, сообщает ТАСС. Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда» уточнила, что данный хищник ранее не встречался в России, а значит, ареал дальневосточного леопарда расширяется.

«Дальневосточный леопард замечен на дороге в Китае. Съемка была сделана на автодороге в провинции Цзилинь. Животное вело себя осторожно: заметив присутствие людей, немедленно попыталось скрыться», – рассказали специалисты. По уникальному рисунку пятен на шкуре ученые подтвердили, что этот зверь не появлялся на территории России, и предположили, что он постоянно обитает в Китае.

В пресс-службе напомнили, что в 2017 году в Китае был создан Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда для защиты популяции, а с 2024 года Россия и Китай реализуют совместный трансграничный проект «Земля больших кошек». Это – первый в мире подобный резерват, направленный на защиту крупных хищников.

Дальневосточный леопард включен в Красную книгу России и список Всемирного союза охраны природы. За последние десятилетия, благодаря работе заповедников и национального парка «Земля леопарда», численность этих редких животных увеличилась втрое и теперь превышает 120 особей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о восстановлении популяции дальневосточного леопарда.

Ранее автолюбитель снял на видео неучтенного молодого хищника на трассе в Приморье.

Приморские ученые получили свежие кадры с взятым под опеку Папой Римским зверем.