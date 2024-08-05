Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.18 комментариев
Неучтенного леопарда встретил водитель на дороге в Приморье
Редкого дальневосточного леопарда, данные о котором отсутствуют в специальной базе, снял на видео автолюбитель на трассе в Приморье, сообщает ФГБУ «Земля леопарда».
Там рассказали, что леопарда ранее был заметили у дороги под Уссурийском. Бегущего по обочине зверя снял на видео автолюбитель.
Как говорится в сообщении, по узору пятен на шкуре леопарда установили, что он не числится в базе зарегистрированных особей охраняемых территорий, передает РИА «Новости». Специалисты установили, что это молодой леопард, не так давно начавший самостоятельную жизнь и активно перемещающийся в поисках своего участка обитания. Там добавили, что молодые самцы, могут преодолевать большие расстояния и из-за нехватки жизненного опыта могут попадаться на глаза людям.
По словам начальника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марины Сырицы, специалисты нацпарка будут наблюдать за редким хищником и в случае необходимости перевезут леопарда из этого участка.
Ранее Россия и Китай анонсировали соглашение о создании резервата для сохранения тигров и леопардов.