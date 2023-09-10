Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.3 комментария
Россия и Китай анонсировали соглашение о создании резервата для сохранения тигров и леопардов
Россия и Китай, как ожидается, в октябре подпишут соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек» для сохранения совместных популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, рассказал на ВЭФ директор нацпарка «Земля леопарда» Виктор Бардюк.
Юго-запад Приморского края и сопредельная территория Китая – единственное место на планете, где обитают одновременно амурский тигр и дальневосточный леопард.
Как отметил Бардюк, в октябре в этом году соглашение о создании трансграничного резервата подпишут, с китайскими коллегами договоренность есть, никаких противоречий нет, текст соглашения выверен, передает РИА «Новости». Он добавил, что в рамках гранта экономической и социальной комиссии по Тихоокеанскому региону отработаны возможные механизмы сотрудничества и управления.
Ранее госинспекторы нацпарка «Земля леопарда» в Приморье отловили недалеко от границы охраняемой территории истощенного четырехмесячного детеныша редчайшего дальневосточного леопарда, оставшегося без матери.