В Приморье спасли истощенного котенка дальневосточного леопарда

Госинспекторы нацпарка «Земля леопарда» в Приморье отловили недалеко от границы охраняемой территории истощенного четырехмесячного детеныша редчайшего дальневосточного леопарда, оставшегося без матери, сообщает учреждение.

«Это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Котенок был обнаружен за пределами национального парка «Земля леопарда», на территории охранной (буферной) зоны нацпарка. Отлов леопарденка с разрешения Росприроднадзора осуществили государственные инспекторы «Земли леопарда», – передает РИА «Новости» сообщение нацпарка.

Котенка отвезли в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»). Ветеринары установили, что вес леопарда всего 4,5 килограмма – как у домашней кошки. На теле обнаружены небольшие раны, в том числе зараженные паразитами. После обработки ран и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием котенка поместили в специальный карантинный блок. Результаты анализов, в том числе тест на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали отсутствие заболеваний.

Специалисты полагают, что котенок мог отбиться от матери из-за разлива реки во время циклона или из-за схода селя. Также он мог остаться без опеки по естественным причинам: в крупных выводках из трех котят у матери не всегда выходит обеспечить безопасность всех детенышей в условиях дикой природы.

Сейчас животное чувствует себя лучше, быстро набирает вес. Вскоре из карантинного блока его выпустят в просторный вольер.

«Леопард уже прошел вакцинацию. Он проявляет адекватное поведение, показывает реакцию избегания человека, как и положено дикому зверю. Для него необходимо провести реабилитацию. О будущем леопарда говорить пока рано, но он уже хорошо питается и в ближайшее время ему будут предложены живые кролики, в том числе для оттачивания охотничьих умений», – приводятся слова руководителя МРОО «Центр «Тигр» Виктора Кузьменко.

Ранее житель Приморского края, находясь за рулем автомобиля в районе села Краскино, встретил на дороге за пределами национального парка самку и двух котят дальневосточного леопарда.