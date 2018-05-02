Иран обновил рекорд экспорта нефти на фоне угроз США

Национальная иранская нефтяная компания в апреле экспортировала в среднем 2,62 млн баррелей нефти в сутки, что стало рекордом с начала реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому в январе 2016 года.

С учетом газового конденсата иранский нефтегазовый экспорт на европейские и азиатские рынки в апреле составил 2,88 млн баррелей, из которых на долю Китая и Индии пришлось около 1,4 млн баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на данные Shana.

В целом порядка 60% иранских нефтепродуктов были проданы Китаю, Индии, Южной Корее и Японии.

Рост экспорта нефтепродуктов в Иране связывают с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном выходе из ядерной сделки с Тегераном.

Отметим, опасения возврата санкций США против Ирана поддерживают высокую стоимость нефти на рынках.

Напомним, в понедельник Иран отказался принимать новые обязательства по ядерной сделке. В тот же день Израиль заявил, что ядерная сделка с Ираном «основана на лжи», в связи с чем Тель-Авив передал Вашингтону некие данные о «военной ядерной программе» Тегерана.

После этого Госдеп обвинил Иран в обмане МАГАТЭ. Тегеран ответил на «старые обвинения» Израиля по ядерной программе.