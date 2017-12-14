Помпео обвинил Иран в обмане МАГАТЭ

Иран скрывал «ядерный архив» от МАГАТЭ, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Комментируя переданную Израилем информацию о наличии у Ирана секретной программы по разработке ядерного оружия, Помпео заявил, что «лично ознакомился со многими иранскими досье». По его словам, американцы «перевели с фарси десятки тысяч страниц», но работа еще далека от завершения.

«Мы расцениваем документы, с которыми ознакомились, как достоверные», – приводит РИА «Новости» слова госсекретаря.

Помпео заявил, что у Тегерана «годами существовала секретная программа» по созданию «ядерного оружия и ракетных систем доставки». При этом иранская сторона «скрывала огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ».

Помпео собирается обсудить с европейскими партнерами ядерную сделку с Ираном в свете новой информации.

Напомним, Израиль передал США разведданные о «лжи» Ирана по ядерной программе. Белый дом заявил, что США давно известно о тайной программе Ирана по разработке ядерного оружия.

Иран ответил, что «старые обвинения» Израиля уже изучались МАГАТЭ.