США обвинили Иран в тайной программе разработки ядерного оружия

США давно известно о тайной программе Ирана по разработке ядерного оружия, заявил Белый дом.

Администрация США, комментируя заявление Израиля на эту тему, отметила, что израильская информация «дает новые и убедительные детали об усилиях Ирана по созданию ядерного оружия, которое может быть доставлено ракетами».

При этом в Вашингтоне утверждают, что предоставленные израильской стороной данные подтвердили то, что США «давно знают». По мнению США, Тегеран «имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия». Белый дом утверждает, что Иран «пытался, но не смог» скрыть эту программу «от мира и собственного народа»