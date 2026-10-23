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    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    23 октября 2026, 19:06 • Новости дня

    Суд взыскал с иноагентов 40 млн рублей в пользу Дерипаски

    Суд взыскал 40 млн рублей с Певчих и Романовой по иску Дерипаски

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства, обязав иноагентов Марию Певчих* (включена в список террористов и экстремистов), Ирину Аллеман*, Ольгу Романову и Сергея Ежова (включен в список террористов и экстремистов) выплатить 40 млн рублей.

    Информацию, распространенную ответчиками, суд признал не соответствующей действительности, передает ТАСС. Авторы видеоролика на сервисе YouTube обвиняли предпринимателя в совершении ряда преступлений, в том числе коррупционных.

    «Суд согласился, что эти сведения являются не соответствующими действительности, обязал ответчиков удалить видеоролик и опубликовать опровержение. Взыскал с них сумму компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей», – заявил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

    Исковое заявление в столичный суд Олег Дерипаска подал в июне этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Симоновский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Сергею Полонскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

    До этого Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр (признаны иноагентами в России).


    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    22 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело в отношении немецкого журналиста Михаэля Мартенса о возбуждении ненависти или вражды поступило в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения, сообщили в суде.

    Дело было зарегистрировано судом 22 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости». В отношении журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В России ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. МВД России объявило Мартенса в розыск, суд заочно его арестовал.

    В августе на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за высказываний об убийстве граждан России.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова журналиста преднамеренной акцией.

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям Михаэля Мартенса.

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    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    23 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московском аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога, авиагавань закрыта на прием и выпуск самолетов.

    Пассажирам предписано проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, сообщает Шереметьево в Max. В аэропорту запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять фото- и видеосъемку.

    Кроме того, нельзя приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам.

    Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших к Москве беспилотников.

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 дронов.

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    23 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    В Москве мужчину оштрафовали за выплеснутую в лицо соседке воду

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полиция привлекла к административной ответственности жителя Москвы за мелкое хулиганство после того, как в ходе ссоры он плеснул водой в лицо соседке, следует из материалов суда.

    Инцидент произошел на лестничной площадке. Причиной конфликта стало нарушение режима тишины. Во время словесной перепалки мужчина нецензурно выражался и выплеснул в лицо соседке воду из чайной кружки, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    Женщина просила возбудить уголовное дело, однако полиция квалифицировала действия соседа как мелкое хулиганство.

    В документе сказано, что постановлением заместителя начальника полиции мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф, сумма которого не уточняется.

    Москвич пытался обжаловать решение, утверждая, что соседка регулярно нарушает режим тишины, из-за чего он неоднократно обращался в полицию. Суд отклонил доводы и оставил решение о штрафе в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле житель Петербурга Артемий Маяковский был отправлен под административный арест за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на Бутырской улице в Москве.

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    23 октября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: В сторону Москвы летело 155 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большинство дронов было перехвачено на значительном удалении, указал градоначальник в Max.

    Вместе с тем еще пять беспилотников были нейтрализованы расчетами противовоздушной обороны непосредственно на подлете к Москве. Информация о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших в результате инцидента в настоящее время не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки БПЛА. Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 летевших по направлению к столице беспилотников. Во вторник система ПВО Минобороны уничтожила три летевших на Москву дрона.

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    23 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Девушке предъявили обвинение в убийстве бывшего парня в центре Москвы

    Задержанной за убийство бывшего возлюбленного москвичке предъявили обвинение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девушке, задержанной в Москве по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного, официально предъявили обвинение, ей грозит заключение под стражу, сообщили в прокуратуре города.

    «Девушке 2005 года рождения предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В ближайшее время суд решит вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

    По предварительной информации, конфликт произошел после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры она ударила его ножом в грудь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следователи задержали в центре Москвы девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека. СМИ сообщили о работе подозреваемой вебкам-моделью. В августе правоохранительные органы предъявили обвинение убившему свою супругу из ревности москвичу.

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    23 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Обвиняемая в убийстве экс-возлюбленного в Москве сослалась на самооборону

    Москвичка объяснила убийство бывшего возлюбленного необходимостью самообороны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девушка, которую обвиняют в убийстве бывшего молодого человека в центре Москвы, не признала вину и заявила, что защищалась от пьяного нападавшего, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Обвиняемая в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы заявила, что действовала в целях самообороны и не хотела его убивать, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка пояснила, что бывший возлюбленный схватил ее, но она убежала и взяла нож.

    «Затем, с ее слов, он быстро подошел к ней, и она увидела нож в крови», – рассказал собеседник.

    После инцидента девушка попыталась оказать пострадавшему помощь и вызвала скорую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прокуратура Москвы сообщила о предъявлении обвинения задержанной. В четверг СМИ узнали о прошлом девушки в сфере вебкама. Столичное управление Следственного комитета задержало подозреваемую в центре города.

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    23 октября 2026, 07:42 • Новости дня
    Власти Москвы анонсировали ограничение движения из-за саммита Россия – Африка

    В центре Москвы и на нескольких набережных 24, 27, 28 и 29 октября временно ограничат движение из-за проведения саммита Россия – Африка, сообщили в мэрии столицы.

    С 24 по 29 октября движение будет перекрыто на Тверской, Моховой, Петровке, Большой Никитской, Москворецкой улицах, а также на Охотном Ряду, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

    В субботу движение ограничат в Театральном и Китайгородском проездах, на Старой и Новой площадях, Кремлевской и Москворецкой набережных.

    Кроме того, в среду и четверг перекроют Волхонку, Ленивку, Соймоновский проезд и участок Пречистенской набережной. Во вторник движение ограничат на Краснопресненской набережной, улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улицах.

    На Волхонке будет запрещена парковка в субботу, среду и четверг. Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение прибыть на третий саммит Россия – Африка в Москву. В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о подтверждении участия в предстоящем саммите большинства африканских делегаций. В начале месяца заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов анонсировал приезд глав Буркина-Фасо, Мали и Нигера на предстоящий саммит Россия – Африка.

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    23 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного

    Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.

    Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.

    Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.

    По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.

    В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.

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    23 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Чичваркина за нарушение правил деятельности иноагента

    Суд в Москве оштрафовал Чичваркина на 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дорогомиловский суд Москвы назначил штраф в размере 50 тыс. рублей предпринимателю Евгению Чичваркину за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента.

    Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 октября 2026 года Чичваркин Евгений Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – заявили в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд Москвы заочно приговорил Чичваркина к девяти годам колонии.

    В прошлом году суд оштрафовал его за несоблюдение требований, предъявляемых к агентам. Позднее предприниматель был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    23 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотников увеличилось до 19

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три украинских беспилотника, летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в своем канале в Max.

    Таким образом, общее количество уничтоженных с ночи беспилотных летательных аппаратов достигло 19.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 летевших на столицу беспилотников.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    23 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили два беспилотника

    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередных двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    На подлете к городу сбиты еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотников.

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона летело более 155 аппаратов.

    В четверг два человека пострадали в результате атаки в районе Вороново.

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    23 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Службы столичных аэропортов перевели на усиленный режим работы

    Росавиация: Службы столичных аэропортов работают в усиленном режиме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Службы московских аэропортов работают в усиленном режиме на фоне временных ограничений, обстановка в терминалах остается спокойной, сообщила Росавиация.

    «Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В Росавиации отметили, что для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Кроме того, усилены контакт-центры аэропортов, температурный и санитарный режимы в воздушных гаванях находятся в установленных нормативах.

    В ведомстве подчеркнули, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82), которые регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостиницах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

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    • Рейтинг недружественных правительств

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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