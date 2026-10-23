Суд взыскал с иноагентов 40 млн рублей в пользу Дерипаски

Суд взыскал 40 млн рублей с Певчих и Романовой по иску Дерипаски

Tекст: Тимур Шайдуллин

Информацию, распространенную ответчиками, суд признал не соответствующей действительности, передает ТАСС. Авторы видеоролика на сервисе YouTube обвиняли предпринимателя в совершении ряда преступлений, в том числе коррупционных.

«Суд согласился, что эти сведения являются не соответствующими действительности, обязал ответчиков удалить видеоролик и опубликовать опровержение. Взыскал с них сумму компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей», – заявил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Исковое заявление в столичный суд Олег Дерипаска подал в июне этого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Симоновский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Сергею Полонскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

До этого Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр (признаны иноагентами в России).



