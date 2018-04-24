Нефть подорожала на опасениях санкций США против Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут в ожидании решения США по санкциям против Ирана, а также на фоне высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,23% – до 74,88 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,44%, составив 68,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Опасения возврата санкций США против Ирана поддерживают нефтяные котировки. По мнению главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса, которое приводит агентство Reuters, новые санкции против Тегерана «могут привести к удорожанию нефти в пределах пяти долларов за баррель».