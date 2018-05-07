Франция и Германия собрались спасти ядерную сделку с Ираном

Париж и Берлин намерены спасти соглашение по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что Берлин не видит оснований для расторжения сделки по ядерной программе Ирана, передает ТАСС.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что шансы сохранить иранскую ядерную сделку в нынешнем виде есть – и это является очевидным вариантом, передает РИА «Новости»

«Он сводится к тому, что все, включая США, должны подтвердить приверженность этой договоренности», – заявил Рябков.

Рябков добавил, что заявления по иранскому атому, которые звучат из США и Франции, оставляют ряд вопросов по сделке открытыми.

Ранее Лондон заявил, что по плану А», над которым работают в Британии, «США остаются в соглашении», хотя есть и другие варианты, например, «варианты поддержки соглашения на случай, если США решат выйти».

При этом Британия считает сделку хорошей, но не идеальной.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом решении.