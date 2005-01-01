Трамп сообщил Макрону о выходе США из иранской сделки

Президент США Дональд Трамп заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, сообщает New York Times со ссылкой на источник.

Заявление Трамп сделал в разговоре с Макроном во вторник утром, утверждают источники.

Издание также сообщает, что США планируют вновь ввести все санкции против Ирана, которые были приостановлены в рамках ядерной сделки, а также ввести дополнительные экономические штрафные санкции, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник в МИД России заявили, что Москва призывает США воздержаться от опрометчивых шагов в ситуации с Ираном и не губить сделку.

Перед этим стало известно о готовности Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, а накануне Париж и Берлин объявили о намерении спасти соглашение. Лондон выступил за пересмотр иранского соглашения, но сохранение его.

Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что если США выйдут из ядерной сделки с Ираном, то вскоре пожалеют об этом.