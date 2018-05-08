Россия призвала США воздержаться от опрометчивых шагов по Ирану

Москва призывает США воздержаться от опрометчивых шагов в ситуации с Ираном и не губить сделку, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что нет оснований считать, что Иран находится на пути к созданию ядерного заряда, передает ТАСС.

«Сейчас нет никаких оснований считать, что Иран находится на пути к созданию взрывного устройства. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) поставил непреодолимые заслоны для создания компонентов, необходимых для организации испытательного ядерного взрыва», – заметил Рябков.

Ранее стало известно о готовности Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. До этого Париж и Берлин объявили о намерении спасти соглашение по иранской ядерной программе. Лондон выступил за пересмотр иранского соглашения.

Накануне немецкий эксперт предсказал неизбежный военный конфликт Ирана с Израилем и США в случае выхода Вашингтона из ядерной сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что если США выйдут из ядерной сделки с Ираном, то вскоре пожалеют об этом.