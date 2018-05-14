В ОПЕК повысили прогноз добычи нефти в России

В майском докладе ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году до 11,04 млн баррелей в сутки.

Прогноз повышен на 0,02 млн баррелей. Оценка добычи нефти и конденсата в России в 2017 году сохранилась на прежнем уровне – 11,17 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в первом квартале 2018 года объем добычи жидких углеводородов по сравнению с четвертым кварталом 2017 года был выше на 0,02 млн баррелей в сутки (11,16 млн баррелей в сутки), но ниже на 0,09 млн баррелей в сутки по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Влияние на добычу окажет, по мнению ОПЕК, запуск и наращивание производства на новых проектах «Газпром нефти» и «Роснефти».

Также ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2018 году до 10,46 млн баррелей в день – на 0,06 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году добыча нефти в США выросла на 0,5 млн баррелей в сутки, отмечает ОПЕК.

Добыча сланцевой нефти в США в 2018 году может вырасти на 1,07 млн баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом, говорится в докладе, и составит 5,76 млн баррелей в сутки. Добыча в Мексиканском заливе увеличится на 80 тыс. баррелей в день (1,76 млн баррелей), а добыча из традиционных запасов снизится на 40 тыс. баррелей в сутки (2,94 млн баррелей).

Страны ОПЕК в апреле слегка увеличили добычу нефти в месячном выражении – на 12,1 тыс. баррелей в сутки, до 31,93 млн баррелей в сутки, но соглашение о сокращении добычи было выполнено на 163%, говорится в докладе.

«Рост добычи нефти в Саудовской Аравии и Алжире был частично компенсирован снижением добычи, главным образом, в Венесуэле, Габоне и Нигерии», – отмечает ОПЕК.

По сравнению с октябрем 2016 года 11 стран ОПЕК снизили нефтедобычу суммарно на 2,068 млн баррелей в сутки против обещанных 1,266 млн баррелей.

В то же время в апреле наибольший рост добычи черного золота показала Саудовская Аравия, которая в месячном выражении увеличила нефтедобычу на 46,5 тыс. баррелей в сутки, до 9,959 млн баррелей сутки. Тем не менее, Эр-Рияд продолжает перевыполнять обязательства по венской сделке – на 20%.

На прошлой неделе эксперты заявляли, что в 2019 году цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель.

В мае цена барреля нефти Brent превысила 76 долларов впервые за три года.