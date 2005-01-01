Цена барреля нефти Brent превысила 76 долларов впервые за три года

Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник, по данным торгов, цена на нефть марки Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила 76 долларов за баррель.

По состоянию на 17.59 мск июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли на 1,52% – до 76,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости». За несколько минут до этого Brent подскочила до отметки в 76,22 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI также показала рост – на 1,12%, до 70,5 доллара за баррель.

В понедельник утром уже сообщалось о росте стоимости нефти марки Brent. Эксперты сообщали, что цены на нефть выросли на фоне опасений инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле, а также перед решением президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке.