Цена барреля нефти Brent превысила 75,7 доллара

Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром на фоне опасений инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле, а также перед решением президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке.

Утром понедельника стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% – до 75,74 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,96% – до 70,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что углубление экономического кризиса крупного экспортера нефти – Венесуэлы – негативно отражается на добыче и экспорте сырья. Так, с 2000-х годов нефтедобыча в этой стране сократилась в два раза – до 1,5 млн баррелей в день.

В то же время на нефтяные цены влияет беспокойство трейдеров относительно того, выйдет ли США из соглашения с Ираном по ядерной программе. Как ожидается, Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет.