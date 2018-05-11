Ценам на нефть предсказали рост до 100 долларов за баррель

В 2019 году цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель, считают эксперты.

Так, предполагается, что фьючерсы на нефть марки Brent вырастут до 90 долларов во второй четверти следующего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Эксперты Bank of America уверены, что стоимость нефти может подняться и до 100 долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана.

Подчеркивается, что также есть риски срыва поставок из Венесуэлы.

«Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться», – заявил глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.

В глобальном предложении на рынке нефти доля Тегерана составляет 4%а, потому санкции против Ирана могут привести к сокращению объема черного золота на рынке.

Однако аналитики Goldman Sachs выразили уверенность, что рост цен на нефть будет краткосрочным: летом цены на Brent могут составить до 82,5 доллара за баррель, а в 2019 году нефть снова подешевеет.

Поддержку росту мировых цен также оказали данные по запасам сырья в США. В среду американское министерство энергетики сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю уменьшились на 2,2 млн баррелей, или на 0,5 процента – до 433,8 млн баррелей, при этом прогнозировалось сокращение только на 0,2 млн баррелей.

Напомним, в мае цена барреля нефти Brent превысила 76 долларов впервые за три года.

Также сообщалось, что Минфин России планирует более чем в пять раз увеличить покупку валюты на внутреннем рынке. Министерство планирует направить на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 трлн рублей. В соответствии с бюджетным правилом ведомство покупает больше валюты, если цена на нефть превышает прогноз.